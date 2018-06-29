Объекты ЧМ-2018 обещают использовать для развития детского спорта
Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец рассказала о планах использования спортивных объектов, построенных к чемпионату мира — 2018, передает ТАСС.
Голодец отметил, что все сооружения в будущем будут использоваться для развития детского спорта.
«Для абсолютно всех объектов предусмотрено развитие детского спорта. Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов», — отметила она.
Также она поведала, что спортивная инфраструктура ЧМ-2018 будет служить для реализации культурных событий.
«Спортивные площадки открывают возможности для гастролей хороших групп, хороших коллективов, которые собирают большие аудитории», — заключила Голодец.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Голодец занимается координацией подготовки концепции использования спортивных объектов ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что Голодец верит в дальнейший успех сборной России на ЧМ-2018.