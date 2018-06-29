Объекты ЧМ-2018 обещают использовать для развития детского спорта

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Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец рассказала о планах использования спортивных объектов, построенных к чемпионату мира — 2018, передает ТАСС.

Голодец отметил, что все сооружения в будущем будут использоваться для развития детского спорта.

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«Для абсолютно всех объектов предусмотрено развитие детского спорта. Спортивные детские школы с нетерпением ждут этих объектов», — отметила она.

Также она поведала, что спортивная инфраструктура ЧМ-2018 будет служить для реализации культурных событий.

«Спортивные площадки открывают возможности для гастролей хороших групп, хороших коллективов, которые собирают большие аудитории», — заключила Голодец.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Голодец занимается координацией подготовки концепции использования спортивных объектов ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Голодец верит в дальнейший успех сборной России на ЧМ-2018.