Глава ФИФА оценил организацию чемпионата мира в России
Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино высоко оценил организацию чемпионата мира 2018 года, который проходит в России.
«Классные матчи, отличная организация, все наслаждаются футболом. Россия — гостеприимная страна. Если вы погуляете по городам, то увидите мужчин, женщин, детей в футболках различных сборных», — приводит слова Инфантино ТАСС.
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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий 15-го дня мирового первенства.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и Инфантино сыграли вничью в футбольном тренажере.