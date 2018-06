Футболист сборной России попал в символическую сборную худших игроков ЧМ-2018

Защитник сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Смольников был включен в символическую сборную худших футболистов чемпионата мира 2018 года по версии The Sun, сообщает «Советский спорт».

Россиянин принял участие в матче третьего тура против команды Уругвая и был удален в первом тайме за две желтые карточки.

Также в состав попали вратарь Давид де Хеа (Испания), защитники Жером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), полузащитники Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), а также нападающие Томас Мюллер (Германия), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер (Германия).

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Нигерии.

