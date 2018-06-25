Болельщики стран-участниц ЧМ-2018 «отдали честь» Дзюбе

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Футбольные болельщики разных стран «отдали честь» нападающему сборной России Артему Дзюбе, сообщает «Советский спорт».

В матче против сборной Саудовской Аравии главный тренер российской команды Станислав Черчесов поприветствовал таким образом Дзюбу во время его выхода на поле.

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Дзюба ответил на этот жест во время встречи со сборной Египта.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 12-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Дзюба поделился смешной истории с тренировки национальной команды на чемпионате мира — 2018.