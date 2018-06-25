В сборной Египта ответили на заявление СМИ о желании Салаха уйти из команды
Глава информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил опроверг информацию CNN о том, что форвард сборной Египта Мохамед Салах планирует покинуть национальную команду из-за президента Чечни Рамзана Кадырова.
«Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его твиттере», — цитирует Исмаила RT.
Ранее сообщалось, что Салах рассматривает возможность ухода из сборной Египта после чемпионата мира по футболу в России из-за недовольства ситуацией, возникшей на сборах национальной команды в Грозном.