Мане разочарован ничьей с Японией на ЧМ-2018

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Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане разочарован ничьей с Японией в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».

«Честно говоря, мы разочарованы. Это нормально, потому что мы могли выигрывать этот матч. Думаю, мы хорошо начали, однако потом позволили сопернику вернуться в игру», — цитирует Мане пресс-служба ФИФА.

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Также он высоко оценил игру японцев.

«Соперник играл креативно, создавал много голевых моментов, дважды забил. Теперь нас ждет решающий матч, нам нужно хорошо к нему подготовиться. Попасть в 1/8 финала — наша цель», — добавил сенегалец.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий 11-го игрового дня чемпионата мира.

Ранее Мане стал лучшим игроком матча Япония — Сенегал на ЧМ-2018.