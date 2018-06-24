Игроки сборной Мексики оценили поддержку россиян в матче против Южной Кореи

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Нападающий сборной Мексики Ирвинг Лосано оценил поддержку российских болельщиков на матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Южной Кореи.

«Мы играли здесь на двух стадионах, и этот оказался для нас самым приятным и удобным. Во многом такая оценка была сделана из-за того, как нас принимали в Ростове, как за нас болели. Что касается нашего выступления на чемпионате мира, то мы намерены работать дальше и улучшать свой результат», — цитирует Лосано ТАСС.

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Во встрече второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров в группе F лидирует сборная Мексики, набравшая шесть очков. Второе занимает команда Германии (три очка), опережающая Швецию по дополнительным показателям. На последней строчке располагается Южная Корея (0).