Английские болельщики поддержали московский «Спартак» в Нижнем Новгороде

<img src="">

Болельщики сборной Англии поддержали московский «Спартак» в Нижнем Новгороде, где состоится матч национальной команды со сборной Панамы. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, я знаю такой клуб. В прошедшем сезоне он играл против английского «Ливерпуля», и я даже симпатизировал вашим футболистам.

Реклама

Сам я фанат «Тоттенхэма», у нас не очень хорошие отношения с болельщикам «Ливерпуля», поэтому я искренне переживал за «Спартак» в тех матчах», — сказал британский болельщик по имени Джейкоб.

Также болельщики выкрикивали кричалки московской команды и скандировали: «Spartak»! Moscow! Oleee!»

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее болельщики сборных Англии и России устроили празднования на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода.