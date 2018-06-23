Английские болельщики поддержали московский «Спартак» в Нижнем Новгороде
Болельщики сборной Англии поддержали московский «Спартак» в Нижнем Новгороде, где состоится матч национальной команды со сборной Панамы. Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, я знаю такой клуб. В прошедшем сезоне он играл против английского «Ливерпуля», и я даже симпатизировал вашим футболистам.
Сам я фанат «Тоттенхэма», у нас не очень хорошие отношения с болельщикам «Ливерпуля», поэтому я искренне переживал за «Спартак» в тех матчах», — сказал британский болельщик по имени Джейкоб.
Также болельщики выкрикивали кричалки московской команды и скандировали: «Spartak»! Moscow! Oleee!»
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее болельщики сборных Англии и России устроили празднования на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода.
Бритиши топят за "Спартак" pic.twitter.com/SqhtpX7owJ— Dima Rachitskiy (@KaRrRdAsHa) 23 июня 2018 г.