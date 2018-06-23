Эрнандес признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Мексика — Южная Корея

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Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес признан лучшим игроком матча с командой Южной Кореи на чемпионате мира — 2018, сообщает ТАСС.

Эрнандес забил второй мяч в матче, который завершился со счетом 2:1 в пользу мексиканской команды. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Таким образом, сборная Мексики с двумя победами вышла на первое место в группе F, а команда Южной Кореи, не набрав ни одного очка, лишилась шансов на выход в плей-офф мирового первенства.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее стали известны имена арбитров на матч между сборными России и Уругвая.