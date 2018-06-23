Назначены арбитры на матч Россия — Уругвай

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Главным арбитром на матч чемпионата мира — 2018 между сборными России и Уругвая назначен сенегальский судья Маланг Дьедиу, сообщает ТАСС.

Ассистентами Дьедиу станут его соотечественники Джибриль Камара и Эль-Хаджи Самба, резервным судьей назначен Бамлак Вейеса из Эфиопии, резервным ассистентом — Хасан Альмахри из ОАЭ.

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Встреча состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени в Самаре.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее сборная России по футболу прилетела в Самару на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Уругвая.