Футболисты сборной Англии не чувствуют давления на ЧМ в России

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил отсутствие давления на английскую команду во время чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда представляешь Англию на чемпионате мира, от тебя всегда ожидают много.

Мы молодая команда, но мы не чувствуем давления. Нам важен опыт, который мы приобретаем на этом турнире», — сказал Саутгейт.

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«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее болельщики сборной Англии поделились мнением о чемпионате мира — 2018 в России перед матчем команды с Панамой.