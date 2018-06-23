Жирков вернулся к тренировкам в общей группе
Защитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает ТАСС.
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продолжает занятия по индивидуальной программе. Больше травмированных в составе национальной команды нет.
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Жирков был заменен в матче с командой Египта из-за болей в голеностопе.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
Ранее бывший вратарь сборной Мексики прокомментировал игру Игоря Акинфеева на ЧМ-2018.