Бывший вратарь сборной Мексики прокомментировал игру Акинфеева на ЧМ-2018

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Бывший вратарь сборной Мексики Хорхе Кампос в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал игру голкипера сборной России Игоря Акинфеева на чемпионате мира по футболу.

«Это хороший вратарь. В плане защиты сборная России довольно сильна. Я работал в прошлом году на матче Кубка конфедераций, в котором встречались Мексика и Россия. Мы победили тогда, но вы были хороши. Да, Ирвин Лосано забил немного смешной мяч после выхода Акинфеева, но в футболе такое бывает. Ты никогда не знаешь, что произойдет», — заявил Кампос.

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В двух играх на мундиале вратарь московского ЦСКА пропустил один мяч — в игре с Египтом с пенальти.

Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.

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