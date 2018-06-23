Легенда сборной Мексики рассказал о знакомстве с Черчесовым
Легенда сборной Мексики Хорхе Кампос в интервью «Газете.Ru» рассказал о знакомстве с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
«Кстати, я знаком с Черчесовым — играл с ним много лет назад, мы ведь оба были вратарями. Это хороший наставник. Он проделал большую работу и сумел создать единый коллектив. К тому же если тренер был голкипером, то он может во многом помочь вратарю и защите. Надеюсь, что вы пройдете как можно дальше. И пусть Мексика встретится с вами в финале», — заявил Кампос.
Подопечные Черчесова одержали победы над Саудовской Аравией и Египтом. Таким образом, сборная России досрочно обеспечила выход в 1/8 финала.
Полную версию интервью можно найти по этой ссылке.
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