Фанатов призвали воздержаться от посещения фан-зоны на Воробьевых горах 25 июня

В Департаменте спорта и туризма Москвы призвали 25 июня воздержаться от посещения площадки фестиваля болельщиков, которая находится на Воробьевых горах, из-за нехватки мест. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в связи с матчем чемпионата мира по футболу между командами России и Уругвая фанатам порекомендовали выбрать другие площадки для просмотра игры. Вход на площадку на Воробьевых горах частично или полностью перекрывается в дни наиболее рейтинговых матчей для обеспечения безопасности и комфорта болельщиков.

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«Для того чтобы гарантированно увидеть долгожданный матч, мы советуем искать в Москве альтернативные площадки для просмотра игр мундиаля», — заявили в департаменте.

Ранее столичные музеи сообщили о наплыве туристов во время чемпионата мира по футболу.