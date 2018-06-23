Дзюба: сборная Аргентины — средняя команда

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что национальная команда Аргентины не сможет претендовать на что-то серьезное на чемпионате мира по футболу, передает Sport24.

«Я и вчера многим людям сказал, что Хорватия обыграет Аргентину, причем уверенно. Меня вообще нисколько не удивила победа хорватов со счетом 3:0. У Аргентины есть потрясающие футболисты, но команда очень средняя. Средняя по меркам мирового футбола. Точно не претендент на чемпионство», — сказал Дзюба в прямом эфире в официальной группе национальной команды России Вконтакте.

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Также футболист сравнил аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» и с португальским форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Месси — топовый игрок, но даже сейчас видно, где он, а где Роналду. Я всегда за «Реал» и за Роналду. Оба гениальные, космические, недосягаемые футболисты, но португалец на ступеньку повыше», — констатировал Дзюба.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира по футболу.

Ранее экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба сравнил Дзюбу с собой.