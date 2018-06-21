Болельщики сборной Швейцарии приехали в Калининград на тракторе

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Швейцарские болельщики прибыли в Калининград на тракторе 1964 года выпуска, сообщает «Советский спорт».

По информации с сайта путешественников, они прибыли на матч между сборными Швейцарии и Сербии, который состоится в Калининграде 22 июня.

Отмечается, что Беат Штудер, Вернер Циммерманн и Йозеф Вюер выехали в Россию 8 июня. Поездка осуществляется в рамках помощи некоммерческому фонду, созданному бывшим президентом Швейцарии Адольфом Оги для помощи детям.

Ранее 70-летний болельщик сборной Германии по футболу Губерт Вирт отправился в Москву на чемпионат мира — 2018 на довоенном тракторе.