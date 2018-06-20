Принцессе Японии не дали забрать мордовские подарки

Японская принцесса Хисако Такамадо посетила Музей изобразительных искусств имени Эрьзи в Саранске, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что члену императорской семьи подарили книгу о мордовском костюме и символический паспорт мордвина, но, согласно дипломатическому регламенту, чтобы забрать презенты, их необходимо сначала запротоколировать.

Ранее сообщалось, что Такамадо прибыла в Саранск, чтобы посетить матч с участием сборной своей страны против команды Колумбии на чемпионате мира 2018 года в России.