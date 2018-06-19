Капитана сборной Мексики отселили от команды на ЧМ-2018 из-за санкций США

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Капитана сборной Мексики Рафаэля Маркеса отселили от команды во время чемпионата мира по футболу в России из-за санкций США, сообщает «Советский спорт».

По информации The New York Times, защитнику запрещено пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесены логотипы спонсоров, пить воду официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров турнира.

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В Федерации футбола Мексики заявили, что Маркеса пришлось разместить в отдельном номере, где отсутствует продукция компаний США, а если футболист продолжит общаться с американцами, то его переселят из отеля.

Ранее стало известно, что мексиканский игрок не получит приз лучшему игроку матча ЧМ-2018 из-за санкций США.