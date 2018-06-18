Московский метрополитен поздравил сборную Мексики на испанском языке‍

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Московский метрополитен поздравил болельщиков сборной Мексики с победой в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии на испанском языке, сообщает «Советский спорт».

«В честь победы сборной Мексики мы поздравляем болельщиков с победой на испанском языке и также на испанском подсказываем, как доехать со станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники», — говорится в сообщении метрополитена в твиттере.

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В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.