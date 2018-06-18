Московский метрополитен поздравил сборную Мексики на испанском языке
Московский метрополитен поздравил болельщиков сборной Мексики с победой в матче первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Германии на испанском языке, сообщает «Советский спорт».
«В честь победы сборной Мексики мы поздравляем болельщиков с победой на испанском языке и также на испанском подсказываем, как доехать со станции Московского центрального кольца (МЦК) «Лужники», — говорится в сообщении метрополитена в твиттере.
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная Мексики возглавила турнирную таблицу группы F. Матч между командами Швеции и Южной Кореи пройдет 18 июня в Нижнем Новгороде. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
¡Felicitamos a los hinchas del fútbol de México! Para ayudarles, esta noche también hablamos español y les guiamos en la estación Luzhniki del MCC.— Московский транспорт (@DtRoad) 17 июня 2018 г.