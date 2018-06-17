Дзагоев не сыграет на групповом этапе чемпионата мира
Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев не сыграет на групповом этапе домашнего чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.
«По срокам сказать тяжело, доктора будут смотреть на динамику. Надеюсь, что еще успею сыграть. Дай бог, выйдем в плей-офф, и я смогу сыграть. Некая надежда остается», — сказал Дзагоев.
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Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте матча открытия чемпионата мира.
Ранее пресс-служба сборной России поздравила Дзагоева с 28-летием.