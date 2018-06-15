Салах не вошел в состав сборной Египта на матч ЧМ-2018 с командой Уругвая
Тренерский штаб сборной Египта обнародовал стартовый состав команды на матче чемпионата мира по футболу — 2018 против Уругвая, сообщает ТАСС.
Стартовый состав сборной Египта: Мохаммед Эль-Шеннави - Ахмед Фатхи, Али Джабр, Ахмед Хегази, Мохаммед Абдельшафи - Мохамед Эль-Нени, Тарек Хамед, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хасан Трезеге - Амр Варда, Марван Мохсен.
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В заявке отсутствует форвард команды Мохамед Салах, который ранее получил травму в финале Лиги чемпионов.
Матч состоится 15 июня в 15:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее сообщалось, что болельщики празднуют день рождения нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в Екатеринбурге.