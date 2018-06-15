Кадыров призвал сборную России побеждать ради новой песни Слепакова
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Политик отметил, что футболисты национальной команды должны побеждать в следующих матчах, чтобы комик Семен Слепаков написал новую песню.
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«Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», — написал Кадыров в своем телеграме.
11 июня Слепаков опубликовал песню, в которой представил Кадырова на посту главного тренера сборной России.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.
Ранее Станислав Черчесов пообещал посбивать короны футболистам сборной России.