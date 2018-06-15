Кадыров призвал сборную России побеждать ради новой песни Слепакова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/759/11794759/slekad-pic905-895x505-14050.jpg">

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Политик отметил, что футболисты национальной команды должны побеждать в следующих матчах, чтобы комик Семен Слепаков написал новую песню.

Реклама

«Впереди еще матчи, и наша сборная должна выиграть. А Семен Слепаков напишет новую песню», — написал Кадыров в своем телеграме.

11 июня Слепаков опубликовал песню, в которой представил Кадырова на посту главного тренера сборной России.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.

Ранее Станислав Черчесов пообещал посбивать короны футболистам сборной России.