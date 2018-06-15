Лидер «Чайф» переделал песню про 5:0 после победы сборной России
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин перепел знаменитую песню «Аргентина — Ямайка 5:0» после матча открытия чемпионата мира — 2018 между командами России и Саудовской Аравии, передает ТАСС.
Видео исполнитель опубликовал в своем официальном аккаунте в инстаграме.
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«Уходит боль, уходит боль, Россия — Саудовская Аравия 5:0», — такие слова звучат в новой версии песни.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча Россия — Саудовская Аравия.
Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут против команды Уругвая. Матч состоится 25 июня.
Ранее Александр Кержаков объяснил крупную победу сборной России над Саудовской Аравией.