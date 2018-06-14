Сборная России одержала первую победу на чемпионатах мира за 16 лет
Сборная России по футболу одержала первую победу за 16 лет на чемпионатах мира, сообщает «Советский спорт».
Команда России под руководством Станислава Черчеслва разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего мундиаля.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Реклама
Предыдущая победа национальной сборной состоялась 5 июня 2002 года на чемпионате мира в Японии и Корее над Тунисом, благодаря мячам Егора Титова и Валерия Карпина, и завершилась со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда по окончании футбольного матча «Россия — Саудовская Аравия».