Сборная России одержала первую победу на чемпионатах мира за 16 лет

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Сборная России по футболу одержала первую победу за 16 лет на чемпионатах мира, сообщает «Советский спорт».

Команда России под руководством Станислава Черчеслва разгромила сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего мундиаля.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Предыдущая победа национальной сборной состоялась 5 июня 2002 года на чемпионате мира в Японии и Корее над Тунисом, благодаря мячам Егора Титова и Валерия Карпина, и завершилась со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда по окончании футбольного матча «Россия — Саудовская Аравия».