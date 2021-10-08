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Справиться без лидеров: Россия обыгрывает Словакию. LIVE

Чемпионат мира — 2022. Отборочный этап. Россия — Словакия. ОНЛАЙН

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Игроки сборной России перед матчем отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии

Игроки сборной России перед матчем отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии

Максим Богодвид/РИА «Новости»
Сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает сражение за выход на чемпионат мира — 2022. В седьмом туре отборочного этапа национальная команда, которая потеряла нескольких игроков из-за травм, встречается со Словакией. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 7-й тур
Перерыв
08 октября 21:45
Россия
1 : 0
Словакия
24' Джикия
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
1-й тайм

24' Джикия

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45

Ничего не добавил Лаос к первому тайму, 7 секунд переиграли команды. Перерыв. Сборная России ведет в счете, но это больше результат везения, чем успешной игры. Словаки выглядят лучше, упустили несколько отличных моментов и забили гол в свои ворота. Отдыхаем.

'43

И еще момент! Прошел пас Пекарика в штрафную на Дуду, тот принял и пробил — чуть-чуть совсем не попал в дальний угол!

'40

Сафонов! Гараслин подобрал мяч на левом углу штрафной, мощным обводящим ударом закручивал мяч в дальнюю девятку, но наш вратарь в эффектном прыжке выручил!

'39

Перехватил мяч Ерохин, а Смолов решил все сделать сам, мощно пробил, но мяч ушел на трибуны.

'36

А вот это очень опасно было. После подачи в российскую штрафную с правого фланга Боженик поборолся наверху и сбросил мяч на партнера, Шранц подобрал отскок на углу вратарской и пробил в касание внешней стороной стопы — рядом со штангой!

'35

Россияне в последние минуты активно прессингуют на чужой половине поля и в целом довольно эффективно. Замедляют выход словаков в атаку.

'34

Вышла Россия наконец-то в атаку, Смолов отдал Захаряну, тот попробовал пробить, но защитники заблокировали.

'33

Куцка неожиданно пробил с дальней дистанции — чуть выше дальнего угла ворот! Сафонов явно не ждал такого решения от соперника!

'32

Ханко все-таки пробил из штрафной после подачи углового, но ему активно мешали и в итоге Сафонов спокойно забрал мяч.

'31

Еще одна подача с фланга, Гамшик на отскоке первый, но удар у него не получается.

'30

Давит Словакия в эти минуты очень серьезно. В основном через навесы пытаются играть гости.

'29

Гамшику дают пробить из штрафной, но Дивеев блокирует удар, а затем выносит его на угловой.

'26

После пропущенного гола Словакия забрала мяч и контролирует его на нашей половине поля.

'24

ГОООЛ! Хорошая атака получается у России, Захарян из штрафной простреливал на дальнюю штангу на Сутормина, а Шкриньяр, в падении пытаясь прервать передачу, срезал мяч в свои ворота! 1:0!

'22

Быстро перевели словаки мяч на нашу половину поля, Шранц принял мяч, дошел до штрафной и пробил в дальний угол, но мяч попал в защитника и прошел в итоге в метре от ворот.

'21

Шкриньяр сильно навесил в район вратарской, не с первого раза, но Сафонов забрал мяч.

'20

А сейчас Бакаев заработал очень неприятный стандарт.

'18

Первый же угловой словаков заканчивается ударом по воротам головой Ханко — выше створа!

'18

Баринов в последний момент, в подкате, успевает прервать прострел с правого фланга во вратарскую!

'16

Два подряд угловых от россиян к опасным моментам не привели.

'15

Зарабатывает Россия штрафной. Следует подача Бакаева, Баринов бьет головой, защитник выставляет ногу и зарабатывает угловой.

'13

Обмениваются команды ошибками, сначала пас Гамшика оказался сильным, затем тем же ответил Захарян.

'12

Смолова сбили в центре поля, но карточки пока нет. Лаос прощает Куцку.

'10

Гамшик протащил мяч до российской штрафной и попытался пробить с левой — Баринов заблокировал!

'8

Смолов получил мяч в нескольких метрах от штрафной и мощно пробил — Родак отразил на угловой! Все видел вратарь словаков, но и удар был отличный — прямо в девятку!

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Вратарь сборной Словакии Марек Родак (в центре) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии

Вратарь сборной Словакии Марек Родак (в центре) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии

Максим Богодвид/РИА «Новости»
'7

Не надо думать, что Словакия сегодня легко согласится на ничью. Команда проигрывает Хорватии и России четыре очка, так что для того, чтобы претендовать на поездку в Катар, нужно побеждать.

'5

Потеряли мяч у своей штрафной, Куцка мощно приложился, но мяч не лег на ногу и ушел куда-то в сторону трибун.

'4

Спокойное начало, словаки явно никуда не спешат и россиянам придется взламывать насыщенную оборону.

'2

Сборная России заработала угловой на первой минуте, Ерохин пробил затылком в ближний угол — еще угловой.

'1

Поехали!

21:42

Звучат гимны, скоро начинаем.

21:41

Выходят команды на поле.

21:35

Капитаном сборной России сегодня будет Далер Кузяев.

21:30

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает первое место.

Помимо встречи со Словакией, сборной России в октябре и ноябре предстоит провести ещё три матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Словении (11 октября), Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Также соперником россиян по группе H является сборная Мальты.

21:25

Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Матео Лаосом. Помогать ему будут Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать Хуан Мартинес.

21:20

Стартовые составы:

Россия: Сафонов, Терехов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Ерохин, Захарян, Бакаев, Смолов.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

21:16

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

21:15

Сборная России в рамках отборочного этапа на чемпионат мира — 2022 принимает команду Словакии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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