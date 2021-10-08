Ничего не добавил Лаос к первому тайму, 7 секунд переиграли команды. Перерыв. Сборная России ведет в счете, но это больше результат везения, чем успешной игры. Словаки выглядят лучше, упустили несколько отличных моментов и забили гол в свои ворота. Отдыхаем.
И еще момент! Прошел пас Пекарика в штрафную на Дуду, тот принял и пробил — чуть-чуть совсем не попал в дальний угол!
Сафонов! Гараслин подобрал мяч на левом углу штрафной, мощным обводящим ударом закручивал мяч в дальнюю девятку, но наш вратарь в эффектном прыжке выручил!
А вот это очень опасно было. После подачи в российскую штрафную с правого фланга Боженик поборолся наверху и сбросил мяч на партнера, Шранц подобрал отскок на углу вратарской и пробил в касание внешней стороной стопы — рядом со штангой!
Россияне в последние минуты активно прессингуют на чужой половине поля и в целом довольно эффективно. Замедляют выход словаков в атаку.
Вышла Россия наконец-то в атаку, Смолов отдал Захаряну, тот попробовал пробить, но защитники заблокировали.
Куцка неожиданно пробил с дальней дистанции — чуть выше дальнего угла ворот! Сафонов явно не ждал такого решения от соперника!
Ханко все-таки пробил из штрафной после подачи углового, но ему активно мешали и в итоге Сафонов спокойно забрал мяч.
ГОООЛ! Хорошая атака получается у России, Захарян из штрафной простреливал на дальнюю штангу на Сутормина, а Шкриньяр, в падении пытаясь прервать передачу, срезал мяч в свои ворота! 1:0!
Захарян прострелил — Шкриниар замкнул! #РоссияСловакия 1:0 pic.twitter.com/Ht0kzzvf5N— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Быстро перевели словаки мяч на нашу половину поля, Шранц принял мяч, дошел до штрафной и пробил в дальний угол, но мяч попал в защитника и прошел в итоге в метре от ворот.
Баринов в последний момент, в подкате, успевает прервать прострел с правого фланга во вратарскую!
Зарабатывает Россия штрафной. Следует подача Бакаева, Баринов бьет головой, защитник выставляет ногу и зарабатывает угловой.
Обмениваются команды ошибками, сначала пас Гамшика оказался сильным, затем тем же ответил Захарян.
Смолов получил мяч в нескольких метрах от штрафной и мощно пробил — Родак отразил на угловой! Все видел вратарь словаков, но и удар был отличный — прямо в девятку!
Вратарь сборной Словакии Марек Родак (в центре) в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и СловакииМаксим Богодвид/РИА «Новости»
Не надо думать, что Словакия сегодня легко согласится на ничью. Команда проигрывает Хорватии и России четыре очка, так что для того, чтобы претендовать на поездку в Катар, нужно побеждать.
Потеряли мяч у своей штрафной, Куцка мощно приложился, но мяч не лег на ногу и ушел куда-то в сторону трибун.
Спокойное начало, словаки явно никуда не спешат и россиянам придется взламывать насыщенную оборону.
Сборная России заработала угловой на первой минуте, Ерохин пробил затылком в ближний угол — еще угловой.
Поехали!
October 8, 2021
Выходят команды на поле.
Погнали! #РоссияСловакия pic.twitter.com/yA7tdsXAGP— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает первое место.
Помимо встречи со Словакией, сборной России в октябре и ноябре предстоит провести ещё три матча отборочного турнира чемпионата мира — 2022 — с национальными командами Словении (11 октября), Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Также соперником россиян по группе H является сборная Мальты.
Встречу обслужит бригада судей из Испании во главе с Антонио Матео Лаосом. Помогать ему будут Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR будет отвечать Хуан Мартинес.
Стартовые составы:
Россия: Сафонов, Терехов, Джикия, Дивеев, Сутормин, Баринов, Кузяев, Ерохин, Захарян, Бакаев, Смолов.
Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.
Кузяев — капитан, Захарян, Смолов и Бакаев в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Состав сборной России на матч против Словакии!#НашиПарни #РоссияСловакия pic.twitter.com/ekJ03CC9Tu