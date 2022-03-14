14 марта 2022, 23:00 Спорт Упрочить лидерство в чемпионате: «Реал» играет с «Мальоркой». LIVE Футбол. Ла Лига. 28-й тур. «Реал» на выезде играет с «Мальоркой». ОНЛАЙН Эльвира Ондар

close 100% Винисиус Жуниор в составе «Реала» Reuters

В матче 28-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» встречается с «Мальоркой». Если «сливочные» победят, они увеличат отрыв от «Севильи», которая идет на втором месте, на десять очков.

Испания - Примера. 28-й тур Матч не начался 14 марта 23:00 Мальорка Пальма-де-Мальорка 0:0 Реал Мадрид Мадрид Стадион «Иберостар», Пальма-де-Мальорка Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)