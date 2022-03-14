В матче 28-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» встречается с «Мальоркой». Если «сливочные» победят, они увеличат отрыв от «Севильи», которая идет на втором месте, на десять очков.
Испания - Примера. 28-й тур
Матч не начался
14 марта 23:00
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Реал Мадрид
Мадрид
Стадион «Иберостар», Пальма-де-Мальорка
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
1-й тайм
2-й тайм
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22:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании между «Мальоркой» и мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
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