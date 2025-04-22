Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Овечкин в плей-офф: «Вашингтон» принимает «Монреаль» в первом матче серии. LIVE

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Первый матч. «Вашингтон» — «Монреаль». ОНЛАЙН

close
Geoff Burke/IMAGN IMAGES/Reuters
В первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина принимает «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
НХЛ — плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
1-й период
22 апреля 02:00
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
0 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль, Канада
Стадион «Кэпитал Уан-Арена», Вашингтон, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9'

Бросок Карлсона от синей и попытка добивания от Манджипани — трафик перед воротами помог Монтембо, сблокировав бросок.

8'

Дьюхейм довольно неожиданно бросил по воротам гостей от левого борта — Монтембо на месте.

7'

Обменялись атаками и бросками команды. По два сейва сделали Томпсон и Монтембо, но ничего экстраординарного.

6'

Давненько не было бросков по воротам. Пока 4-1 в пользу «Вашингтона» в этом аспекте. Хозяева больше контролируют шайбу и готовят атаки.

4'

Мощнейший чистый силовой прием от Тома Уилсона на Гуле за воротами «Монреаля». Стадион воодушевлен.

4'

Томпсон делает первый в матче сейв после броска Галлахера. И дальше стычка на льду между форвардом «Монреаля» и российским защитником хозяев Алексеем Алексеевым. Галлахер попытался изобразить страшную больше после удара клюшкой в лицо, чем только вызвал еще большую агрессию Алексеева и негодование трибун. Санкций от арбитров нет.

3'

«Кэпиталз» пока очень уверенно контролируют шайбу и атакуют. Монтембо поймал шайбу после броска Эллера.

2'

Еще опасный бросок Макмайкла, на этот раз с дистанции — снова Монтембо отразил!

1'

Сразу же момент у продравшегося с шайбой к воротам «Канадиенс» Коннора Макмайкла — Монтембо остановил шайбу буквально на линии!

1'

Поеееееееехали! Матч начался.

02:09

Однако в итоге Логан Томпсон восстановился и займет сегодня место в воротах «Вашингтона», ну а Сэм Монтембо будет на последнем рубеже «Монреаля».

02:03

Ожидается, что сегодня у «Вашингтона» не смогут сыграть белорусский форвард Алексей Протас, пропустивший шесть последних матчей регулярного чемпионата, и основной голкипер Логан Томпсон, также закончивший чемпионат в лазарете. Это серьезные потери для лучшей команды Восточной конференции.

02:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Могила без украшений»: Ватикан опубликовал завещание папы Римского Франциска
Папа Римский Франциск будет похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре
Белый дом ищет нового министра обороны после скандала с перепиской. Трамп назвал это фейком
NPR: Белый дом начал искать замену шефу Пентагона Пита Хегсета
Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа
В подполье рассказали, что офисы телефонных мошенников работают по всей Украине
Бывшему совладельцу Внешпромбанка Беджамову отменили приговор
Американцы считают, что Трампу не стоит баллотироваться на третий срок
Минстрой работает над вопросом о сроке проживания для субсидий на жилье
Новости и материалы
Психолог объяснил, почему мы злимся и срываемся на близких, а не на тех, кто виноват
Первые симптомы столбняка могут появиться только через 40 дней
Рогов сравнил идею Зеленского о перемирии с явкой с повинной
Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы
В МИД России рассказали о борьбе с искажением исторической памяти
Стало известно, когда пляжи Крыма подготовят к приему туристов
Сын Эрдогана призвал вернуть Россию на Олимпийские игры
Ученые нашли источник зарождения жизни в глубоком космосе
Мигрантам из Киргизии продлили срок легализации в России
Канаева уходит из сборной России по художественной гимнастике
В США оценили информацию об утечках секретных данных
В работе Telegram зафиксировали сбой
Гражданам недружественных стран могут запретить работать в «Почте России»
Число погибших при взрыве гранаты в Воронежской области увеличилось до двух
Россияне скупили уже больше 20 млн препаратов от аллергии
Минобороны РФ рассказало о подразделении, несколько часов отражавшем нападение ВСУ
ВСУ атаковали Горловку при помощи дрона-камикадзе
Российские школы будут передавать информацию о детях мигрантов в МВД
Все новости
Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий
В России снизились цены на гаджеты
В США заявили, что Белый дом начал поиски нового главы Пентагона
Стал известен состав делегации Украины на переговорах в Лондоне
Иноагентам нельзя учить, о диверсиях надо сообщать. Какие новые законы приняли в России?
Путин подписал закон о призыве в армию в течение года
Замкнул круг, но не смог победить алкоголизм: как умирал Крис Кельми
Музыканту Крису Кельми могло бы исполниться 70 лет
Умер папа Римский Франциск
Отца посмертно признали виновным. Что изменится в деле сестер Хачатурян?
Адвокаты убитого дочерьми Хачатуряна назвали его приговор крайне неожиданным
22 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 22 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Кто такие Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала и почему TikTok сошел по ним с ума
Что за мем про Бомбардиро, Гусини и Тралалело, какой в нем смысл и есть ли он вообще?
Арктика за Украину: США могут предложить России новую сделку
RS: США могут предложить РФ сотрудничество в Арктике в обмен на сделку по Украине
Где отдохнуть на Черном море в 2025 году: чистые пляжи после разлива мазута
Отдых на Черном море 2025: список самых популярных и безопасных мест
«Нас подарили, как мешок картошки». Могут ли США признать Крым российским?
WSJ: США могут признать Крым российским в рамках урегулирования конфликта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами