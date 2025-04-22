Вашингтон Кэпиталз

Бросок Карлсона от синей и попытка добивания от Манджипани — трафик перед воротами помог Монтембо, сблокировав бросок.
Обменялись атаками и бросками команды. По два сейва сделали Томпсон и Монтембо, но ничего экстраординарного.
Давненько не было бросков по воротам. Пока 4-1 в пользу «Вашингтона» в этом аспекте. Хозяева больше контролируют шайбу и готовят атаки.
Мощнейший чистый силовой прием от Тома Уилсона на Гуле за воротами «Монреаля». Стадион воодушевлен.
Томпсон делает первый в матче сейв после броска Галлахера. И дальше стычка на льду между форвардом «Монреаля» и российским защитником хозяев Алексеем Алексеевым. Галлахер попытался изобразить страшную больше после удара клюшкой в лицо, чем только вызвал еще большую агрессию Алексеева и негодование трибун. Санкций от арбитров нет.
«Кэпиталз» пока очень уверенно контролируют шайбу и атакуют. Монтембо поймал шайбу после броска Эллера.
Сразу же момент у продравшегося с шайбой к воротам «Канадиенс» Коннора Макмайкла — Монтембо остановил шайбу буквально на линии!
Однако в итоге Логан Томпсон восстановился и займет сегодня место в воротах «Вашингтона», ну а Сэм Монтембо будет на последнем рубеже «Монреаля».
Ожидается, что сегодня у «Вашингтона» не смогут сыграть белорусский форвард Алексей Протас, пропустивший шесть последних матчей регулярного чемпионата, и основной голкипер Логан Томпсон, также закончивший чемпионат в лазарете. Это серьезные потери для лучшей команды Восточной конференции.