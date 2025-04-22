Вашингтон Кэпиталз

4'

Томпсон делает первый в матче сейв после броска Галлахера. И дальше стычка на льду между форвардом «Монреаля» и российским защитником хозяев Алексеем Алексеевым. Галлахер попытался изобразить страшную больше после удара клюшкой в лицо, чем только вызвал еще большую агрессию Алексеева и негодование трибун. Санкций от арбитров нет.