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Россия обидела хозяев Олимпиады

Сборная России по хоккею разгромила корейцев в товарищеском матче

Александр Белинин

В контрольном матче в преддверии Олимпиады хоккейная сборная России разгромила команду Южной Кореи, забросив в ворота соперника восемь шайб. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Анян, Халла
Матч окончен
Южная Корея
1 : 8 1:2, 0:2, 0:4
Россия
Брок Радунске (Мин Хо Чхо), 18:56
Никита Гусев (Алексей Марченко, Кирилл Капризов), 15:01
Михаил Григоренко (Павел Дацюк), 15:15
Сергей Андронов (Михаил Григоренко), 23:09
Кирилл Капризов (Никита Гусев, Вадим Шипачёв), 33:33 - бол
Сергей Широков, 46:09
Павел Дацюк (Владислав Гавриков), 49:53
Егор Яковлев (Михаил Григоренко), 53:31
Никита Гусев, 56:07
Южная Корея
Россия
ВРАТАРИ
Сун Че Пак
1 Мэтт Далтон
ЗАЩИТНИКИ
2 Хюн Кон Чхо
3 Ён Чун Со
5 Брайан Янг
6 Вон Чун Ким
7 Хён Хо Ох
23 Эрик Реган
44 Алекс Плант
61 Тон Ку Ли
НАПАДАЮЩИЕ
8 Вон Чун Ким
10 Майкл Свифт
11 Ки Сун Ким
13 Ёун Чун Ли
19 Сан Вук Ким
25 Брок Радунске 1
27 Чин Хи Ан
36 Ву Сан Пак
63 Чин Кю Пак
96 Сан Ву Син
Тренер: Джим Пэк
ВРАТАРИ
31 Илья Сорокин
83 Василий Кошечкин
ЗАЩИТНИКИ
2 Артём Зуб
4 Владислав Гавриков
26 Вячеслав Войнов
28 Андрей Зубарев
44 Егор Яковлев 1
55 Богдан Киселевич
НАПАДАЮЩИЕ
7 Иван Телегин
10 Сергей Мозякин
11 Сергей Андронов 1
13 Павел Дацюк 1
21 Сергей Калинин
25 Михаил Григоренко 1
71 Илья Ковальчук
87 Вадим Шипачёв
94 Александр Барабанов
97 Никита Гусев 2
Тренер: Олег Валерьевич Знарок
Трансляция
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60
Звучит финальная сирена! Сборная России в товарищеском матче перед скорым стартом встреч на Олимпиаде разгромила Южную Корею 8:1. Неплохо наши ребята адаптируются в других условиях, часовом поясе и так далее. Сегодня мы с вами посмотрели неплохой хоккей, сборная России должна была побеждать крупно, она это сделала. Единственным немного расстроенным может быть Василий Кошечкин, который не смог отыграть на «ноль» сегодня, но при этом наш голкипер сегодня также провёл неплохой матч и пару раз он свою команду выручал.
60
Уверенно сборная России играет в меньшинстве, ничего у Южной Кореи в атаке не получается, видимо одной заброшенной шайбой они сегодня и ограничатся.
59
Удаление в составе сборной России. За задержку соперника клюшкой на скамейку штрафников отправился Илья Ковальчук.
59
Пак сегодня может и даже условно на «ноль» отыграть, совсем немного у него времени на площадке получится, но быть может пару бросков придётся ему отбить.
58
Доигрывать матч будет Сун Че Пак.
58
Всё, уходит Мэтт Далтон отдыхать, хватит с него восьми пропущенных шайб.
58
ГОЛ! Совсем посыпалась Южная Корея. Вновь Южная Корея сейчас не смогла вывести шайбу из своей зоны, да ещё по сути и обрез получился, Гусев таким моментом воспользовался отлично и оформил дубль.
58
Ковальчук сегодня также мог бы забить, но сейчас в борьбе с Ён Чун Со ему не удалось выполнить бросок по воротам.
57
Яковлев со средней дистанции от левого борта отметился броском по воротам, Телегин не успел перекрыть обзор Далтону, в итоге голкипер сборной Южной Кореи шайбу поймал в ловушку.
56
Решил Джим Пэк взять сейчас таймаут, ну, а почему бы и нет. Задача для Южной Кореи пока всё же одна, забить ещё одну шайбу, это уже будет успех.
55
ГОЛ! Но забивают пока у России другие. После выигранного вбрасывания Григоренко выполнил отличную передачу на дальнюю штангу, Яковлев оторвался от защитника и отправил шайбу в ворота.
55
Барабанов сам сейчас всё сделал. Александр вошёл в зону Южной Кореи, прорвался к воротам и выполнил бросок по воротам, Далтон не дал себя переиграть. Барабанов также очень хочет забить.
54
Ещё один бросок последовал по воротам Южной Кореи, сейчас Далтона потревожил Прохоркин, Мэтт был на месте.
53
Россия полностью контролирует ход матча, Южная Корея сейчас с большим трудом выходит из своей зоны.
52
Пошли последние минуты матча, единственная пока проблема в том, что Василию Кошечкину сегодня на ноль сыграть не дали.
51
ГОЛ! Россия вновь забивает две шайбы за период! Ковальчук выполнил передачу от левого борта в центр на Мозякина, защитники Южной Кореи толком не смогли вывести шайбу, в итоге её перехватил Дацюк и спокойно поразил ворота Далтона.
50
От левого борта последовала передача от Барабанова к пятачку на Зуба, Далтон успел шайбу перехватить.
49
Гусев выполнил бросок по воротам Южной Кореи, Далтон щитками шайбу отбил, Шипачёв сыграл на добивании, но шайбу блокировал защитник.
48
Ну, теперь уже никто сомневаться не будет, что сборная России победит, да и победит скорее всего крупно, посмотрим, какой будет итоговый счёт.
47
ГОЛ! Россия забивает вновь! Барабанов заблокировал обзор Далтону, Широков этим здорово воспользовался и отправил шайбу в ближний угол ворот, Далтон не видел момент броска.
46
Син Сан Хун выполнил бросок по воротам от правого борта, шайба полетела слишком высоко на этот раз.
45
И вот игра уже выровнялась, в третьем периоде наши ребята пытаются где-то уже и по счёту играть, за это их винить нельзя.
44
Вновь Южная Корея начинает прибавлять по игре, очень хочет эта команда при своих болельщиках забросить вторую шайбу.
43
Чо Мин Хо выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кошечкин достаточно спокойно забрал шайбу в ловушку.
42
Россия начинает третий период более активно, Южная Корея же пока вновь пока вынуждена больше обороняться.
41
Начинается третий период!
40
Киселевич выполнил наброс к воротам Южной Кореи от синей линии, никто из партнёров не успел добраться до шайбы. Вскоре Дацюк выполнил бросок в ближний угол ворот в завершении второго периода, Далтон без особых проблем забрал шайбу в ловушку. На этом и завершился второй период. Сборная России забросила ещё две шайбы за период и пока очень уверенно переигрывает Южную Корею 4:1. Будем надеяться, что третий период у нас также получится интересным и мы с вами сможем увидеть ещё пару заброшенных шайб.
39
Гусев выполнил бросок по воротам со средней дистанции из-под защитника, Далтон здорово сыграл ловушкой и шайбу поймал.
38
Шипачёв выполнил в ближний угол ворот, бросок у Вадима не получился, а момент мог быть довольно опасный.
37
Нестеров выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Далтон отбил шайбу перед собой, но затем его смогли подстраховать защитники.
36
ГОЛ! Россия увеличивает своё преимущество. Чуть ранее вышедший со скамейки штрафников Григоренко мог забивать, но Далтон здорово сыграл щитками. Но всё же наша команда смогла реализовать большинство. Гусев из-за ворот выполнил передачу к пятачку на Капризова, который смог поразить ворота Далтона.
35
Калинин убежал на рандеву с Далтоном, опасная контратака получилась у сборной России, но Сергей Мэтта обмануть не смог. Также в составе сборной Южной Кореи произошло удаление. На скамейку штрафников отправился Ли Тон Ку.
35
Пока в этом меньшинстве сборная России отбивается более уверенно, но при этом наши ребята довольно часто проигрывают вбрасывания.
34
Плант опасные броски в дальний угол ворот сейчас совершал, Кошечкину приходится вновь вступать в игру. У сборной России сейчас сразу ещё одно удаление будет. На скамейку штрафников отправился Михаил Григоренко.
33
Эрик Реган выполнил ещё один бросок по воротам сборной России от синей линии, это для Кошечкина не очень опасные ситуации. В самом конце большинства Южная Корея провела ещё одну атаку, Кошечкин щитками отвёл угрозу от своих ворот.
32
Реган от синей линии выполнил бросок по воротам, Кошечкин увидел момент броска, а это помогло Василию спокойно шайбу забрать.
31
Удаление в составе сборной России. На скамейку штрафников отправился Никита Нестеров.
31
Нестеров выполнил бросок в ближний угол ворот от правого борта, Далтон перекрыл угол полностью и шайбу забрал.
30
Ки Сун Ким со входа в зону выполнил бросок по воротам, такими бросками Кошечкина Южная Корея никогда не переиграет.
29
Ещё один бросок по воротам сборной России состоялся, шайба вновь пошла в створ, Кошечкин был на месте.
28
Чуть ранее у Барабанова был момент для взятия ворот, но Александр не успел подставить клюшку под передачу Прохоркина.
27
Прохоркин попытался выполнить передачу на пятачок из-за ворот сборной Южной Кореи, шайба была перехвачена защитниками.
26
Неплохой хоккей мы с вами смотрим, для контрольного матча особенно. Сейчас вот и Южная Корея провела атаку, которая завершилась броском по воротам в исполнении Чен Хи Ана, Кошечкин был на месте.
25
Ковальчук выполнил бросок по воротам со средней дистанции, случился небольшой рикошет, но Далтон смог отвести угрозу от своих ворот.
24
ГОЛ! Россия забивает третью шайбу. Григоренко удалось выполнить передачу на пятачок, Андронов выполнил два броска по воротам, вначале Далтон выручил свою команду, но с добиванием Сергея Мэтт уже не мог справиться.
23
Гусев с острого угла выполнил бросок по воротам, Далтон без особых проблем отвёл угрозу от своих ворот.
22
Южная Корея бодро начинает второй период, всё же заброшенная шайба в конце первого периода дала хоккеистам хороший заряд.
21
Начинается второй период!
20
Звучит сирена об окончании первого периода. Сборная России пока уверенно по игре переигрывает Южную Корею, но счёт 2:1, команда Олега Знарка конечно же впереди, но Южная Корея в очередном матче смогла забить, эта команда через пару лет может стать довольно опасным соперником, но сегодня от наших ребят мы конечно же будем ждать только крупной победы.
20
ГОЛ! Южная Корея смогла отыграть одну шайбу! Чон Мин Хо уехал за ворота сборной России и выполнил передачу на Радунске, который принял шайбу и затем смог точным броском переиграть Кошечкина, Дацюк эту попытку также не смог блокировать.
19
Вон Чун Ким со средней дистанции от левого борта выполнил бросок по воротам, Кошечкин всё видел и спокойно забрал шайбу.
18
Калинин отметился неплохим броском по воротам сборной Южной Кореи, на этот раз Далтон смог выручить свою команду.
17
ГОЛ! И следом мы забиваем вновь! Защитник Южной Кореи ошибся при выводе шайбы из своей зоны и выполнил передачу точно на Григоренко, который попал в угол ворот и не оставил шансов Далтону на спасение.
16
ГОЛ! Россия открывает счёт в матче! Капризов выполнил передачу на Марченко, который быстро переправил шайбу на Гусева и Никита точным броском переиграл Далтона.
15
В результате контратаки Южная Кореи довела ещё одну комбинацию до броска по воротам, Кошечкин был на месте.
14
Показали сейчас и болельщиков сборной России, которых для такой небольшой арены в общей сумме собралось очень немало.
13
Мозякин выполнил бросок по воротам с передачи Дацюка, попытка получилась немного неточной. Вскоре и Войнов выполнил бросок по воротам Южной Кореи от синей линии, Далтон был на месте.
12
Первую минуту в меньшинстве Южная Корея очень неплохо обороняется, но не будем забывать, что и наша команда в большинстве играет не очень здорово в последних матчах.
11
Удаление в составе сборной Южной Кореи. На скамейку штрафников отправился Брайан Янг.
10
Дацюк выполнил хорошую передачу к воротам сборной Южной Кореи на Гаврикова, хозяева площадки продолжают отбиваться.
9
Радует, что Южная Корея практически любую атаку старается заканчивать броском по воротам, хоккеисты понимают, что создать идеальный момент для взятия ворот у них и вовсе может не получиться, а так, хоть немного Кошечкина надо потревожить.
8
И очень всё же непривычно наблюдать за игрой на таком маленьком стадионе, нашим игрокам также надо и к площадке привыкнуть.
7
Ещё один бросок по воротам сборной России произошёл, может Южная Кореи всё же отвечать, нельзя этого соперника недооценивать.
6
Зуб выполнил бросок по воротам от синей линии, Далтон видел момент броска и шайбу смог забрать.
5
Могла сборная России сейчас провести опасную атаку, но Сергей Широков оказался в офсайде. По темпу встреча достаточно медленно начинается.
4
И Южная Корея сейчас смогла отвести игру от своих ворот и даже пара бросков по воротам Кошечкина была, не очень опасно пока, но и Василию надо быть в тонусе.
3
«Халла» довольно достаточно маленький стадион, разумеется он полностью заполнен, но и хоккей в Южной Кореи все же не является спортом номером один.
2
Андронов со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Далтон вступил в игру. Сегодня сборная Южной Кореи конечно будет большую часть матча именно отбиваться.
1
Матч стартовал! Ворота сборной Южной Кореи защищает сегодня Мэтт Далтон, а на страже ворот сборной России играет Василий Кошечкин.
0
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Южная Корея — Россия. Начало встречи запланировано на 08:00 по московскому времени.