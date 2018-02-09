Сборная России по хоккею разгромила корейцев в товарищеском матче

60
60
Уверенно сборная России играет в меньшинстве, ничего у Южной Кореи в атаке не получается, видимо одной заброшенной шайбой они сегодня и ограничатся.
59
59
Пак сегодня может и даже условно на «ноль» отыграть, совсем немного у него времени на площадке получится, но быть может пару бросков придётся ему отбить.
58
58
58
58
Ковальчук сегодня также мог бы забить, но сейчас в борьбе с Ён Чун Со ему не удалось выполнить бросок по воротам.
57
Яковлев со средней дистанции от левого борта отметился броском по воротам, Телегин не успел перекрыть обзор Далтону, в итоге голкипер сборной Южной Кореи шайбу поймал в ловушку.
56
55
55
Барабанов сам сейчас всё сделал. Александр вошёл в зону Южной Кореи, прорвался к воротам и выполнил бросок по воротам, Далтон не дал себя переиграть. Барабанов также очень хочет забить.
54
Ещё один бросок последовал по воротам Южной Кореи, сейчас Далтона потревожил Прохоркин, Мэтт был на месте.
53
Россия полностью контролирует ход матча, Южная Корея сейчас с большим трудом выходит из своей зоны.
52
Пошли последние минуты матча, единственная пока проблема в том, что Василию Кошечкину сегодня на ноль сыграть не дали.
51
50
От левого борта последовала передача от Барабанова к пятачку на Зуба, Далтон успел шайбу перехватить.
49
Гусев выполнил бросок по воротам Южной Кореи, Далтон щитками шайбу отбил, Шипачёв сыграл на добивании, но шайбу блокировал защитник.
48
Ну, теперь уже никто сомневаться не будет, что сборная России победит, да и победит скорее всего крупно, посмотрим, какой будет итоговый счёт.
47
46
Син Сан Хун выполнил бросок по воротам от правого борта, шайба полетела слишком высоко на этот раз.
45
И вот игра уже выровнялась, в третьем периоде наши ребята пытаются где-то уже и по счёту играть, за это их винить нельзя.
44
Вновь Южная Корея начинает прибавлять по игре, очень хочет эта команда при своих болельщиках забросить вторую шайбу.
43
Чо Мин Хо выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Кошечкин достаточно спокойно забрал шайбу в ловушку.
42
Россия начинает третий период более активно, Южная Корея же пока вновь пока вынуждена больше обороняться.
41
Начинается третий период!
40
Киселевич выполнил наброс к воротам Южной Кореи от синей линии, никто из партнёров не успел добраться до шайбы. Вскоре Дацюк выполнил бросок в ближний угол ворот в завершении второго периода, Далтон без особых проблем забрал шайбу в ловушку. На этом и завершился второй период. Сборная России забросила ещё две шайбы за период и пока очень уверенно переигрывает Южную Корею 4:1. Будем надеяться, что третий период у нас также получится интересным и мы с вами сможем увидеть ещё пару заброшенных шайб.
39
Гусев выполнил бросок по воротам со средней дистанции из-под защитника, Далтон здорово сыграл ловушкой и шайбу поймал.
38
Шипачёв выполнил в ближний угол ворот, бросок у Вадима не получился, а момент мог быть довольно опасный.
37
Нестеров выполнил бросок по воротам со средней дистанции, Далтон отбил шайбу перед собой, но затем его смогли подстраховать защитники.
36
35
35
Пока в этом меньшинстве сборная России отбивается более уверенно, но при этом наши ребята довольно часто проигрывают вбрасывания.
34
33
Эрик Реган выполнил ещё один бросок по воротам сборной России от синей линии, это для Кошечкина не очень опасные ситуации. В самом конце большинства Южная Корея провела ещё одну атаку, Кошечкин щитками отвёл угрозу от своих ворот.
32
Реган от синей линии выполнил бросок по воротам, Кошечкин увидел момент броска, а это помогло Василию спокойно шайбу забрать.
31
31
Нестеров выполнил бросок в ближний угол ворот от правого борта, Далтон перекрыл угол полностью и шайбу забрал.
30
Ки Сун Ким со входа в зону выполнил бросок по воротам, такими бросками Кошечкина Южная Корея никогда не переиграет.
29
Ещё один бросок по воротам сборной России состоялся, шайба вновь пошла в створ, Кошечкин был на месте.
28
Чуть ранее у Барабанова был момент для взятия ворот, но Александр не успел подставить клюшку под передачу Прохоркина.
27
Прохоркин попытался выполнить передачу на пятачок из-за ворот сборной Южной Кореи, шайба была перехвачена защитниками.
26
Неплохой хоккей мы с вами смотрим, для контрольного матча особенно. Сейчас вот и Южная Корея провела атаку, которая завершилась броском по воротам в исполнении Чен Хи Ана, Кошечкин был на месте.
25
Ковальчук выполнил бросок по воротам со средней дистанции, случился небольшой рикошет, но Далтон смог отвести угрозу от своих ворот.
24
23
Гусев с острого угла выполнил бросок по воротам, Далтон без особых проблем отвёл угрозу от своих ворот.
22
Южная Корея бодро начинает второй период, всё же заброшенная шайба в конце первого периода дала хоккеистам хороший заряд.
21
Начинается второй период!
20
Звучит сирена об окончании первого периода. Сборная России пока уверенно по игре переигрывает Южную Корею, но счёт 2:1, команда Олега Знарка конечно же впереди, но Южная Корея в очередном матче смогла забить, эта команда через пару лет может стать довольно опасным соперником, но сегодня от наших ребят мы конечно же будем ждать только крупной победы.
20
19
Вон Чун Ким со средней дистанции от левого борта выполнил бросок по воротам, Кошечкин всё видел и спокойно забрал шайбу.
18
Калинин отметился неплохим броском по воротам сборной Южной Кореи, на этот раз Далтон смог выручить свою команду.
17
16
15
В результате контратаки Южная Кореи довела ещё одну комбинацию до броска по воротам, Кошечкин был на месте.
14
Показали сейчас и болельщиков сборной России, которых для такой небольшой арены в общей сумме собралось очень немало.
13
Мозякин выполнил бросок по воротам с передачи Дацюка, попытка получилась немного неточной. Вскоре и Войнов выполнил бросок по воротам Южной Кореи от синей линии, Далтон был на месте.
12
Первую минуту в меньшинстве Южная Корея очень неплохо обороняется, но не будем забывать, что и наша команда в большинстве играет не очень здорово в последних матчах.
11
10
Дацюк выполнил хорошую передачу к воротам сборной Южной Кореи на Гаврикова, хозяева площадки продолжают отбиваться.
9
Радует, что Южная Корея практически любую атаку старается заканчивать броском по воротам, хоккеисты понимают, что создать идеальный момент для взятия ворот у них и вовсе может не получиться, а так, хоть немного Кошечкина надо потревожить.
8
И очень всё же непривычно наблюдать за игрой на таком маленьком стадионе, нашим игрокам также надо и к площадке привыкнуть.
7
Ещё один бросок по воротам сборной России произошёл, может Южная Кореи всё же отвечать, нельзя этого соперника недооценивать.
6
Зуб выполнил бросок по воротам от синей линии, Далтон видел момент броска и шайбу смог забрать.
5
Могла сборная России сейчас провести опасную атаку, но Сергей Широков оказался в офсайде. По темпу встреча достаточно медленно начинается.
4
И Южная Корея сейчас смогла отвести игру от своих ворот и даже пара бросков по воротам Кошечкина была, не очень опасно пока, но и Василию надо быть в тонусе.
3
«Халла» довольно достаточно маленький стадион, разумеется он полностью заполнен, но и хоккей в Южной Кореи все же не является спортом номером один.
2
Андронов со средней дистанции выполнил бросок по воротам, Далтон вступил в игру. Сегодня сборная Южной Кореи конечно будет большую часть матча именно отбиваться.
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Матч стартовал! Ворота сборной Южной Кореи защищает сегодня Мэтт Далтон, а на страже ворот сборной России играет Василий Кошечкин.
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Южная Корея — Россия. Начало встречи запланировано на 08:00 по московскому времени.