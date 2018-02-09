Сборная России по хоккею разгромила корейцев в товарищеском матче

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Звучит финальная сирена! Сборная России в товарищеском матче перед скорым стартом встреч на Олимпиаде разгромила Южную Корею 8:1. Неплохо наши ребята адаптируются в других условиях, часовом поясе и так далее. Сегодня мы с вами посмотрели неплохой хоккей, сборная России должна была побеждать крупно, она это сделала. Единственным немного расстроенным может быть Василий Кошечкин, который не смог отыграть на «ноль» сегодня, но при этом наш голкипер сегодня также провёл неплохой матч и пару раз он свою команду выручал.