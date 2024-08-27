Команды уходят отдыхать. Очень активен «Ахмат» в первом тайме, несколько хороших подходов было у хозяев. Москвичи же активизировались только к перерыву.
Две минуты добавлено.
А вот и у ЦСКА момент! Койта пробил от линии штрафной — мяч после рикошета от защитника «Ахмата» пролете в сантиметрах от штанги.
Гандри головой замыкал навес со стандарта — над перекладиной полетел мяч.
Снова Тороп играет кулаком после заброса в штрафную из глубины.
Швец мощно пробил из-за угла штрафной — Тороп кулаками отбивает!
Бистрович грубо остановил соперника и получил предупреждение.
Роша вынес мяч после подачи Садулаева. Пытаются гости выбираться в контратаки, но развить их не могут.
Кардосо пробил выше ворот после подачи с угла поля.
Пауза на водопой. Жарко сегодня в Грозном.
Кардосо замыкал прострел и попал в защитника, а вторым темпом Ибишев пробил головой рядом со штангой! Острую атаку провели грязнены.
Тодорович вывел разрезающим пасом Садулаева в чужую штрафную, и там форвард «Ахмата» наткнулся на Дивеева. Нет пенальти.
Швец предупрежден за удар сзади по ногам Жемалетдинову.
Роша накрыл прострел Садулаева. Прессингуют пока футболисты «Ахмата».
Ударище! Камилов приложился из-за штрафной и зарядил в перекладину, мяч отскочил в поле!
Армейцы заработали штрафной, Бистрович пробил в стенку. Нет опасности.
Кардосо сделал попытку пробить через себя после навеса с фланга — выше ворот.
Бодро начали хозяева. Тодорович в борьбе за мяч у чужой штрафной наступил на ногу Келлвену, на этом атака завершилась.
Начали! Главный судья — Егор Егоров.
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Камилов, Швец, Луна, Кардосо, Садулаев.
ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.
Матч начнется в 17:15 мск.
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