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Спорт

Догнать лидера: ЦСКА в гостях играет с «Ахматом» в Кубке. LIVE

Футбол. Кубок России, Путь РПЛ, групповой этап. Группа С. «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва). ОНЛАЙН

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ФК «Ахмат»
Московский ЦСКА, идущий на третьем месте в группе С Пути РПЛ Кубка России, гостит у «Ахмата», занимающего вторую строчку. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России. Группа C. 3-й тур
Перерыв
27 августа 17:15
Ахмат
Грозный, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Ахмат-Арена», Грозный, Россия
1-й тайм

15' Швец

35' Бистрович

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Перерыв

Команды уходят отдыхать. Очень активен «Ахмат» в первом тайме, несколько хороших подходов было у хозяев. Москвичи же активизировались только к перерыву.

'45

Две минуты добавлено.

'43

А вот и у ЦСКА момент! Койта пробил от линии штрафной — мяч после рикошета от защитника «Ахмата» пролете в сантиметрах от штанги.

'40

Гандри головой замыкал навес со стандарта — над перекладиной полетел мяч.

'39

Снова Тороп играет кулаком после заброса в штрафную из глубины.

'35

Швец мощно пробил из-за угла штрафной — Тороп кулаками отбивает!

'34

Бистрович грубо остановил соперника и получил предупреждение.

'30

Роша вынес мяч после подачи Садулаева. Пытаются гости выбираться в контратаки, но развить их не могут.

'26

Кардосо пробил выше ворот после подачи с угла поля.

'24

Пауза на водопой. Жарко сегодня в Грозном.

'22

Кардосо замыкал прострел и попал в защитника, а вторым темпом Ибишев пробил головой рядом со штангой! Острую атаку провели грязнены.

'19

Тодорович вывел разрезающим пасом Садулаева в чужую штрафную, и там форвард «Ахмата» наткнулся на Дивеева. Нет пенальти.

'15

Швец предупрежден за удар сзади по ногам Жемалетдинову.

'12

Роша накрыл прострел Садулаева. Прессингуют пока футболисты «Ахмата».

'10

Ударище! Камилов приложился из-за штрафной и зарядил в перекладину, мяч отскочил в поле!

'7

Армейцы заработали штрафной, Бистрович пробил в стенку. Нет опасности.

5

Кардосо сделал попытку пробить через себя после навеса с фланга — выше ворот.

'2

Бодро начали хозяева. Тодорович в борьбе за мяч у чужой штрафной наступил на ногу Келлвену, на этом атака завершилась.

'1

Начали! Главный судья — Егор Егоров.

17:10

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Шатара, Гандри, Ибишев, Уциев, Камилов, Швец, Луна, Кардосо, Садулаев.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Дивеев, Роша, Лукин, Агапов, Кисляк, Бистрович, Глебов, Жемалетдинов, Койта.

17:05

Матч начнется в 17:15 мск.

17:00

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию кубкового матча между «Ахматом» и ЦСКА.

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