Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Американский наемник назвал «адом на Замле» работу российской артиллерии... 20:28
Лукашенко заявил об ударах по украинским военным объектам с территории... 20:27
Глава MI6 Мур: война США и Китая не является неизбежной 20:22
В Банке России заявили, что не получали ходатайства на покупку Экспобанком... 20:22
Шахматный робот сломал палец 7-летнему мальчику во время партии на турнире... 20:16
Депутат ЕП Нил Ушаков предрек Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призвал ввести режим ЧП 20:09
В Британии может увеличиться количество домохозяйств, не способных оплатить счета 20:08
Житель Энгельса изнасиловал пенсионерку и расправился с ней, боясь наказания 19:59
Таксист вернул вратарю сборной Германии Нойеру потерянный бумажник и возмутился его... 19:58
Глава МI-6 Мур заявил о возможности для контрнаступления Украины... 19:56
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Клопп вернулся на родину: «Ливерпуль» играет в Германии с «Лейпцигом». LIVE

Футбол. Товарищеский матч. «Ливерпуль» — » РБ Лейпциг». ОНЛАЙН

close
100%
Игрок «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «РБ Лейпцига»

Игрок «Ливерпуля» Садио Мане в матче против «РБ Лейпцига»

Reuters
В Лейпциге на «Ред Булл Арене» местная команда принимает вице-чемпионов прошлого сезона Английской премьер-лиги — «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
1-й тайм
21 июля 20:15
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
8' Салах
Стадион «Ред Булл-Арена - Центральштадион», Лейпциг
Главный судья:
1-й тайм

8' Салах

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'14

Сразу после пропущенного мяча немцы забрали мяч под свой контроль, пытаясь играть через короткий пас они стремятся к чужим воротам.

'11

Дальний удар Дани Ольмо наносит — Адриан на месте.

'10

Неплохую атаку провели игроки «Лейпцига» — поочередно к мячу подбежали Нкунку и Сорлот. Норвежец пробил себе в руку, после чего судья зафиксировал фол.

'8

ГОООООООООООООЛ! Провалился на старте поединка Петер Гулачи, выдавший небрежный пас своим ударом — на подборе первым оказался игрок «Ливерпуля», который выдал пас на Салаха, который отыгрался в стеночку с Фирмино и пробил в ближний угол! 0:1!

'5

Первый удар в матче по воротам нанес Кристофер Нкунку. Адриану не пришлось прилагать серьезных усилий, чтобы отбить мяч.

'3

Стартовые минуты игры остаются за гостями.

20:16

Игра началась! Поехали!

20:10

Состав «Лейпцига»:

close
100%
20:05

Стартовый состав «Ливерпуля» выглядит так: Адриан, Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Алькантара, Кейта, Диас, Салах, Фирмино.

close
100%
20:00

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча между «РБ Лейпцигом» и «Ливерпулем».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция на Украине. День 148-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 148-й день
«В пожилом возрасте опасны любые инфекционные болезни». Байден заболел коронавирусом
Президент Байден сдал положительный тест на COVID-19, но чувствует себя хорошо
«Успели. Спасли!»: в Красноярском крае белого медведя освободили от застрявшей банки сгущенки
Московские ветеринары в Диксоне помогли белому медведю с банкой сгущенки в пасти
В Херсонской области выявили одну из крупнейших диверсионных групп
Евросоюз разрешит «Роснефти» и «Газпром нефти» перевозить сырье в третьи страны
Минздрав призвал россиян ревакцинироваться из-за роста числа заболевших COVID-19
Депутат Рады Власенко опубликовал «секретный указ» о лишении Коломойского гражданства
Новости и материалы
Американский наемник назвал «адом на Замле» работу российской артиллерии под Северодонецком
Лукашенко заявил об ударах по украинским военным объектам с территории Белоруссии
Глава MI6 Мур: война США и Китая не является неизбежной
В Банке России заявили, что не получали ходатайства на покупку Экспобанком «дочки» HSBC
Шахматный робот сломал палец 7-летнему мальчику во время партии на турнире в Москве
Депутат ЕП Нил Ушаков предрек Латвии катастрофу масштаба 1990-х и призвал ввести режим ЧП
В Британии может увеличиться количество домохозяйств, не способных оплатить счета
Житель Энгельса изнасиловал пенсионерку и расправился с ней, боясь наказания
Таксист вернул вратарю сборной Германии Нойеру потерянный бумажник и возмутился его благодарностью
Глава МI-6 Мур заявил о возможности для контрнаступления Украины через несколько недель
В России цены на вторичное жилье могут снизиться на 15% к весне 2023 года
Законопроект о ЛГБТ-пропаганде изменили из-за пунктуационной ошибки
Российский профессор установил рекорд, запустив 10 наноспутников за один выход в космос
Экс-игрок «Зенита» Широков назвал «непонятных» футболистов, которых привел в «Спартак» Каттани
Песков: в планах Путина пока нет разговора с президентом Венгрии по теме поставок газа
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена
МИД РФ запретил въезд в Россию 39 гражданам Австралии
Все новости
Винтовка российская, патроны — американские. ВС РФ используют на Украине «Сумрак»
Экс-сотрудник ГРУ рассказал, как работает самая дальнобойная винтовка в мире СВЛК-14С «Сумрак»
Автогонщик, ветеринар, профессор, маляр: кем теперь работают звезды прошлого
Хаммер, Сагалова и не только: звезды, променявшие актерство на другие профессии
«Очень ценю наши отношения»: о чем договорились Лавров и Сийярто
Главы МИД РФ и Венгрии Лавров и Сийярто обсудили поставки газа, проект АЭС и кризисы в Европе
«Доводы рассудка»: хулиганская экранизация Джейн Остин, которую зря невзлюбили в интернете
Рецензия на фильм «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон
ЕС ослабил санкции в отношении российской авиаотрасли
ЕС снял запрет на поставки России части товаров для авиационной отрасли
Почему одежда российских брендов не будет дешеветь
Российские дизайнеры объяснили, почему им дороже производить вещи, чем западному масс-маркету
Семейство Трампа собралось на похоронах его первой жены
«Это временное решение»: Мантуров объяснил, при каких условиях отменят параллельный импорт
Вице-премьер Мантуров анонсировал частичную отмену параллельного импорта
«Я тоже осип»: Песков объяснил кашель Путина
Песков назвал «утками» сообщения о состоянии здоровья Путина
Нацбанк Украины резко понизил курс гривны. Что это значит
В банке «БКФ» допустили рост цен и снижение доходов украинцев из-за девальвации гривны на 25%
Ушел на прогулку и не вернулся: в Москве покончил с собой генерал ФСБ в отставке
В московском подъезде нашли мертвым генерал-майора ФСБ в отставке Лобачева
Скажи мне, кто твой товарищ. Готов ли Запад к изоляции Китая из-за поддержки России
Эксперт Орджоникидзе считает, что Запад не сможет изолировать Китай
Премьер Италии уволился со второй попытки
Премьер Италии Драги подал в отставку, президент Матарелла принял ее
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть