Не самой яркой, но очень боевой и упорной получилась встреча казахстанского «Тобола» с венгерским «Ференцварошем» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Станислава Черчесова имела преимущество, но в целом наверняка удовлетворена ничьей на выезде. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Довольно много сил сохранили на концовку футболисты «Тобола», что сильно затрудняет гостям конструирование атак.
Пытается «Ференцварош» вскрыть оборону гостей. Для этого есть возможности, потому что «Тобол» на своей половине не отсиживается.
Тагыберген бил из штрафной в быстрой атаке «Тобола» — мяч свалился с ноги и ушел мимо дальней штанги.
Аисса Лайдуни сорвал контратаку и получил желтую карточку. Сам француз очень недоволен, потому что считает, что сначала сбили толчком в спину его. На повторе так и кажется.
Очередной угловой заработал «Ференцварош», но воздух в своей штрафной выиграли футболисты из Костаная.
Много стыков на поле, но сейчас Тагыберген поймал отскок в чужой штрафной и бил из выгоднейшей позиции, но запустил мяч выше створа!
Последовала подача в штрафную от «Ференцвароша» с левого фланга. Там вроде бы отбились хозяева, но случился перехват, и Нгуен с Траоре организовали момент, однако последний пас на убой на Закариассена был слишком оптимистичным, и Мокин успел первым.
Сразу же жесткий стык, в котором пострадали Жаксылыков и Ковачевич. Черчесов, рядом с которым все происходило, недоумевает, потому что казахстанский форвард влетел сбоку в его защитника, причем фактически безнаказанно — без карточки.
Боевой первый тайм, хоть и не слишком событийный в плане моментов. «Ференцварош» владел большим преимуществом, но забить могли обе команды, причем шансы были хорошие. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.
Атака венгерской команды правым флангом с прорывом того же Лайдуни в лицевую закончилась угловым.
Удивительно, но карточек нет. Ну и, конечно, «нарисовал» казахстанский футболист очень прилично...
Стычка на поле, и сейчас будут санкции. Игрокам «Тобола» не понравилось, что Боли толкнул Жарынбетова, когда мяч был не в игре, они начали ему пенять и слегка пихать, тут же налетели венгерские футболисты, и дело едва не кончилось не иллюзорной дракой.
Игра так и идет в следующей манере: «Ференцварош» много атакует позиционно, хозяева стараются разворачивать мгновенные контрвыпады на скорости.
В целом, можно сказать, игра сейчас идет равная довольно. Но вот перехват венгров закончилась фолом перед штрафной, и Душан Йованчич получил желтую карточку. Еще и точка ударная. Просто подарил Йованчич мяч Боли...
Еще одна хорошая атака «Тобола». Тот же Брижиду на этот раз ворвался в штрафную левым полуфлангом и то ли бил, то ли делал пас в центр на набегавшего партнера. Мяч не попал в створ, а партнер чуть не успел подставить ногу. Но было опасно.
Очередной угловой заработали гости. Длинным пасом мяч доставили на дальний угол штрафной, где Траоре пытался подработать под удар и пробить вторым касанием — сняли с ноги защитники.
Грубовато сбили Траоре на правом фланге. Но без карточки. Подача в штрафную к удару не привела, однако давление венгерского чемпиона сейчас очень мощное.
Должен был открывать счет «Ференцварош»: Траоре с правого полуфланга сделал пас в штрафную под удар Боли в ближний угол. Мокин потащил в прыжке, но на добивание набежал Закариассен, который бил уже в упор, но умудрился попасть в лежащего голкипера! А второму добиванию не дали случиться защитники.
Первый корнер костанайцев к остроте у ворот Дибуса не привел — защитник вынес поданный на ближнюю штангу мяч.
МОМЕНТ! Быстрая контратака «Тобола» привела к действительно опасному моменту. После передачи в штрафную с левого края последовал удар, причем мяч пролетел мимо голкипера. Однако защитник в прыжке вынес почти с «ленточки» на угловой!
Угловой заработал «Ференцварош». Последовала подача, но защитник снял воздух, выбив головой из штрафной.
Переместилась игра в сторону половины поля «Ференцвароша», что не в последнюю очередь происходит из-за отчаянно поддерживающих «Тобол» болельщиков. Но до штрафной сейчас не добираются ни те, ни другие.
Небезошибочно перепасовываются венгры в центре поля. Периодически игроки «Тобола» отбирают мяч. Но извлечь из этого пока ничего толком не могут.
Ни к чему не привела и робкая контратака хозяев, и снова «Ференцварош» атакует всей командой позиционно.
Трибуны бурно поддерживают «Тобол», но «Ференцварош» проводит атаку левым флангом. Правда, прострел в штрафную ни к чему не приводит.
А вот стартовый состав «Ференцвароша» от Станислава Черчесова: Дибус — Чивич, Ковачевич, Ммаэ, Ботка, Вечей, Лайдуни, Закариассен, Траоре, Нгуен, Боли.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Тобола» Милан Миланович: Мокин — Каиров, Малый, Томашевич, Аманович, Тагыберген, Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Жаксылыков, Брижиду.