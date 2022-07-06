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Спорт

Стратегическое начало: «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью в Казахстане

«Тобол» и «Ференцварош» не забили голов в матче квалификации Лиги чемпионов

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Global Look Press
В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов казахстанский «Тобол» принимал на своем поле венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
Окончен
06 июля 17:00
Тобол К
Костанай, Казахстан
0 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Стадион «Центральный», Костанай
Главный судья: Дарио Бел (Осиек, Хорватия)
1-й тайм

32' Йованчич

38' Каиров

33' Вечей 38' Боли

2-й тайм

71' Лайдуни

Трансляция
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Матч окончен

Не самой яркой, но очень боевой и упорной получилась встреча казахстанского «Тобола» с венгерским «Ференцварошем» в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Команда Станислава Черчесова имела преимущество, но в целом наверняка удовлетворена ничьей на выезде. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+4

Все, финальный свисток!

'90+3

Похоже, так и доиграют без голов все же. Ну к этому и шло все 90 минут.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

А вот и быстрая атака костанайцев левым флангом привела к заработанному угловому.

'89

Очередная попытка удара от Нгуена, после прохода с мячом к штрафной — в защитника.

'88

Могло быть жарко сейчас в штрафной «Тобола», но защитники все же вынесли мяч.

'85

Довольно много сил сохранили на концовку футболисты «Тобола», что сильно затрудняет гостям конструирование атак.

'83

Пытается «Ференцварош» вскрыть оборону гостей. Для этого есть возможности, потому что «Тобол» на своей половине не отсиживается.

'80

Нгуен протащил мяч к штрафной «Тобола» и пробил с 18-ти метров — слишком высоко.

'79

Тагыберген бил из штрафной в быстрой атаке «Тобола» — мяч свалился с ноги и ушел мимо дальней штанги.

'79

Эндре Ботку, получившего повреждение, заменил у «Ференцвароша» Генри Уинго.

'78

Вместо Акбара Жаксылыкова в игру вступил Мильян Вукадинович.

'76

Кажется, матч катится к нулевой ничьей. Или все же кто-то сможет взорвать игру голом?

'73

От очередного углового отбился «Тобол».

'72

Аисса Лайдуни сорвал контратаку и получил желтую карточку. Сам француз очень недоволен, потому что считает, что сначала сбили толчком в спину его. На повторе так и кажется.

'71

Очередной угловой заработал «Ференцварош», но воздух в своей штрафной выиграли футболисты из Костаная.

'69

Самат Жарынбеков покинул поле, вместо него в игру вступил Серикан Мужиков.

'67

Ищут команды пути к воротам друг друга, но пока без особого успеха.

'64

Игорь Сергеев меняет «Тобола» Рубена Брижиду.

'62

Маркиньос и Форчун Бэсси заменили Кристофера Закариассена и Франка Боли у «Ференцвароша».

'61

Игра застряла в центре поля, но напряжение очень велико. Борьба идет ожесточенная.

'59

Много стыков на поле, но сейчас Тагыберген поймал отскок в чужой штрафной и бил из выгоднейшей позиции, но запустил мяч выше створа!

'56

«Тобол» подал штрафной во владения гостей, но мяч там достался голкиперу.

'54

Накатывают атаки «Ференцвароша» одна за другой, хозяева пытаются отвечать, но пока без остроты.

'52

Мощнейший плотный удар Нгуена из-за штрафной в дальний угол — рядом со штангой!

'49

Последовала подача в штрафную от «Ференцвароша» с левого фланга. Там вроде бы отбились хозяева, но случился перехват, и Нгуен с Траоре организовали момент, однако последний пас на убой на Закариассена был слишком оптимистичным, и Мокин успел первым.

'47

Сразу же жесткий стык, в котором пострадали Жаксылыков и Ковачевич. Черчесов, рядом с которым все происходило, недоумевает, потому что казахстанский форвард влетел сбоку в его защитника, причем фактически безнаказанно — без карточки.

'46

Поеееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Боевой первый тайм, хоть и не слишком событийный в плане моментов. «Ференцварош» владел большим преимуществом, но забить могли обе команды, причем шансы были хорошие. Отдыхаем и возвращаемся на вторую половину.

'45+3

И они истекли. Перерыв на стадионе в Костанае.

'45+1

К первому тайму добавлено две минуты.

'44

Мокин классно выскакивает вперед и забирает мяч после подачи в свою штрафную.

'43

Навес с углового нашел голову Боли, но мяч пролетел рядом с ближней штангой.

'42

Атака венгерской команды правым флангом с прорывом того же Лайдуни в лицевую закончилась угловым.

'41

Атака «Ференцвароша» заканчивается дальним ударом Лайдуни с подбора у штрафной — выше створа.

'39

Удивительно, но карточек нет. Ну и, конечно, «нарисовал» казахстанский футболист очень прилично...

'37

Стычка на поле, и сейчас будут санкции. Игрокам «Тобола» не понравилось, что Боли толкнул Жарынбетова, когда мяч был не в игре, они начали ему пенять и слегка пихать, тут же налетели венгерские футболисты, и дело едва не кончилось не иллюзорной дракой.

'36

Игра так и идет в следующей манере: «Ференцварош» много атакует позиционно, хозяева стараются разворачивать мгновенные контрвыпады на скорости.

'34

За неспортивное поведение Балинт Вечей получил «горчичник». И тут у нас равенство.

'33

Прямо в стенку приходится удар со штрафного, вызывая ликование трибун.

'32

В целом, можно сказать, игра сейчас идет равная довольно. Но вот перехват венгров закончилась фолом перед штрафной, и Душан Йованчич получил желтую карточку. Еще и точка ударная. Просто подарил Йованчич мяч Боли...

'29

Еще одна хорошая атака «Тобола». Тот же Брижиду на этот раз ворвался в штрафную левым полуфлангом и то ли бил, то ли делал пас в центр на набегавшего партнера. Мяч не попал в створ, а партнер чуть не успел подставить ногу. Но было опасно.

'27

Очень приличный дальний удар Рубена Брижиду — над девяткой ворот Дибуса просвистел мяч.

'25

«Тобол» провел контратаку и даже выполнил две попытки ударов из-за штрафной — обе в блок.

'23

Очередной угловой заработали гости. Длинным пасом мяч доставили на дальний угол штрафной, где Траоре пытался подработать под удар и пробить вторым касанием — сняли с ноги защитники.

'22

Грубовато сбили Траоре на правом фланге. Но без карточки. Подача в штрафную к удару не привела, однако давление венгерского чемпиона сейчас очень мощное.

'20

Должен был открывать счет «Ференцварош»: Траоре с правого полуфланга сделал пас в штрафную под удар Боли в ближний угол. Мокин потащил в прыжке, но на добивание набежал Закариассен, который бил уже в упор, но умудрился попасть в лежащего голкипера! А второму добиванию не дали случиться защитники.

'18

Снова давит «Ференцварош», причем очень близко к владениям Мокина.

'15

Первый корнер костанайцев к остроте у ворот Дибуса не привел — защитник вынес поданный на ближнюю штангу мяч.

'14

МОМЕНТ! Быстрая контратака «Тобола» привела к действительно опасному моменту. После передачи в штрафную с левого края последовал удар, причем мяч пролетел мимо голкипера. Однако защитник в прыжке вынес почти с «ленточки» на угловой!

'12

Угловой заработал «Ференцварош». Последовала подача, но защитник снял воздух, выбив головой из штрафной.

'11

Переместилась игра в сторону половины поля «Ференцвароша», что не в последнюю очередь происходит из-за отчаянно поддерживающих «Тобол» болельщиков. Но до штрафной сейчас не добираются ни те, ни другие.

'9

Небезошибочно перепасовываются венгры в центре поля. Периодически игроки «Тобола» отбирают мяч. Но извлечь из этого пока ничего толком не могут.

'7

Ни к чему не привела и робкая контратака хозяев, и снова «Ференцварош» атакует всей командой позиционно.

'6

Трибуны бурно поддерживают «Тобол», но «Ференцварош» проводит атаку левым флангом. Правда, прострел в штрафную ни к чему не приводит.

'3

Сразу весьма неплохой темп взяли команды. Игра пока больше на половине поля хозяев проходит.

'1

Поеееехали! Матч начался.

17:00

А вот стартовый состав «Ференцвароша» от Станислава Черчесова: Дибус — Чивич, Ковачевич, Ммаэ, Ботка, Вечей, Лайдуни, Закариассен, Траоре, Нгуен, Боли.

16:55

Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Тобола» Милан Миланович: Мокин — Каиров, Малый, Томашевич, Аманович, Тагыберген, Йованчич, Жарынбетов, Тошич, Жаксылыков, Брижиду.

16:50

Матч начнется в 17.00 мск.

16:45

В первом матче квалификации Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова гостит в казахстанском Костанае у «Тобола». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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