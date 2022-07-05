Перерыв

Не самый яркий, но вполне рабочий первый тайм. Преимуществом в нем довольно явно владели динамовцы. Вылилось оно в бесчисленное количество угловых, после одного из которых последовал удар головой в штангу. Но на табло к перерыву нули. Отдыхаем и ждем вторую половину.