Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Около 200 человек погибли за праздничные выходные в США из-за... 23:25
NASA потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом CAPSTONE 23:17
Захарова осудила позицию Норвегии по договору о разграничении морских... 23:07
В Зимбабве введут золотые монеты из-за галопирующей инфляции 23:06
В Госдепартаменте ответили на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова 23:02
Джонсон извинился за скандал со своим протеже Пинчером за полчаса... 22:55
Три жительницы Дагестана задержаны по подозрению в продаже младенца за 300... 22:52
Экс-футболист «Арсенала» Мерсон назвал Роналду подходящим игроком... 22:50
Зампредседателя Консервативной партии Великобритании заявил об отставке 22:46
СК возбудил уголовное дело после отравления 8 детей в частном детском саду... 22:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Спорт

Подготовка к сезону: «Динамо» уверенно обыграло «Рубин»

Голы Макарова и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Рубином» Слуцкого

close
100%
Эпизод матча «Динамо» - «Рубин»

Эпизод матча «Динамо» - «Рубин»

РИА Новости
В предсезонном контрольном матче московское «Динамо» играло на сборах с вылетевшим из РПЛ казанским «Рубином». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
Окончен
05 июля 17:00
Динамо М
Москва, Россия
52' Макаров
90' Тюкавин
2 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Новогорск-Динамо», Химки
Главный судья:
1-й тайм
2-й тайм

52' Макаров

78' Макаров

68' Апшацев

78' Чуперка

90' Тюкавин

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
Матч окончен

Очень убедительную викторию в матче против «Рубина», который практически все игровое время провел в обороне. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

'90+2

Все, финальный свисток Шадыханова фиксирует победу «Динамо».

'90+1

ГООООООООООООООЛ! Константин Тюкавин — 2:0! Развел голкипера и мяч по разным углам!

'90

Только что появившийся на замену Иван Зазвонкин классным пасом нашел в штрафной «Рубина» Тюкавина, и Грицаенко сфолил на Константине — ПЕНАЛЬТИ!

'87

Много замен в концовке встречи делает Славиша Йоканович.

'85

Бакаев здорово навесил с левого фланга, а вышедший сразу после перерыва Артем Попов на сантиметры не дотянулся головой до мяча. Было опасно.

'81

Интересно, что, по договоренности тренеров, матч будет доигран в полных составах. Ярослав Гладышев у «Динамо» и Даниил Моторин у «Рубина» сейчас появятся на поле.

'79

Ого! ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ! Очень грубо Валерий Чуперка пошел в подкат против Дениса Макарова. Тот вскочил и в возмущении начал толкаться, на что оппонент ответил ударом! Не попал как следует, но всего этого хватило, чтобы обслуживающий встречу Павел Шадыханов показал две прямые красные карточки!

'76

Лещуку досталось в воздухе. Голкипер пошел на мяч после подачи Бакаева со штрафного. В итоге неудачно приземлился, но уже все в порядке. Продолжит игру динамовский вратарь.

'74

Саба Сазонов заменил Федора Смолова.

'72

Паршивлюк сумел заблокировать опаснейший удар вышедшего на замену Марата Апшанцева.

'71

Макаров мог пробить после скидки Паршивлюка, но доработавшие назад защитники «Рубина» ликвидировали угрозу и не позволили ударить.

'69

Ленар Фаттахов и Егор Тесленко также вступили в игру у «Рубина».

'68

«Рубин» практически только обороняется. Реально видно, что команда РПЛ играет с коллективом из Олимп-ФНЛ. Хотя фактически все казанцы играли в РПЛ.

'66

У «Рубина» много замен уже было. Точно на поле Виталий Лисакович, Солтмурад Бакаев и Кирилл Косарев.

'64

Динамовцы продолжают атаковать. Подопечные Йокановича достаточно долго готовят атакующие акции позиционно. Дело еще и в том, что «Рубин» не прессинует.

'61

Фомин обвел ударом со штрафного стенку, но выпрыгнувший защитник выбил головой с линии ворот!

'60

Константин Тюкавин заменил Николаса Моро.

'59

Опять работает связка Макарова с Гагнидзе. После передачи Луки Денис включил перед штрафной свой фирменный дриблинг и заработал на себе фол.

'56

«Динамо» продолжает атаковать. Очень непросто «Рубину» сейчас обороняться.

'53

ГОООООООООООООООООООООООЛ! Денис Макаров — 1:0! В одной из очередных атак динамовцев Гагнидзе отпасовал перед штрафной на Макарова, который шикарнейшим ударом уложил мяч в девятку.

'50

Оборвалась картинка из Новогорска у нас. Пока 0:0, но сложно сказать, что происходит на поле.

'46

Сразу же подача в штрафную «Рубина» от начавших с центра поля динамовцев. Там упал Макаров, но нет пенальти.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

Перерыв

Не самый яркий, но вполне рабочий первый тайм. Преимуществом в нем довольно явно владели динамовцы. Вылилось оно в бесчисленное количество угловых, после одного из которых последовал удар головой в штангу. Но на табло к перерыву нули. Отдыхаем и ждем вторую половину.

'45+1

Ничего не добавил арбитр к первому тайму — свисток на перерыв.

'44

Оббежал Фамейе Кутицкого на фланге и сделал подачу в штрафную, но Лещук забрал мяч в падении.

'42

Подача в динамовскую штрафную прилетела точно в руки Лещуку.

'41

Прострел в штрафную Лещука, и едва не замкнули там дальнюю штангу казанцы!

'39

Отбился «Рубин» после этого углового, хотя там могло быть попадание в руку защитнику казанцев. Но пенальти нет.

'38

Очередная подача Фомина привела после сутолоки в штрафной к удару Смолова ногой в упор — заблокировали. Очередной угловой.

'37

Еще одна динамовская контратака после перехвата в центре поля. Грулев оказался в штрафной с мячом, но не смог обыграть соперника один в один, заработав очередной угловой.

'35

Не привела к удару по воротам очередная неплохая подача Фомина.

'34

Самошников, который играет с капитанской повязкой, прорвался и заработал первый угловой «Рубина». Но удара не последовало, а случилась контратака, в результате которой Грицаенко в последний момент смог помешать Гагнидзе ударить в касание. Теперь будет угловой для «Динамо».

'33

Валерий Чуперка заменил получившего травму Йевтича.

'31

С помощью партнеров и, не касаясь левой ногой земли, покинул поле Йевтич. Будет замена.

'30

Пытавшийся остановить принявшего мяч Гагнидзе Даркой Йевтич упал, схватился за ногу и тут же позвал врачей!

'28

Опять спад активности в матче.

'25

ШТАНГА! Спасает каркас «Рубин» после подачи углового от Фомина и удара головой от Бальбуэна! Дюпин отчаянно прыгнул, но не дотянулся.

'24

«Динамо», кстати, сегодня утром сыграло матч со своей второй командой и выиграло со счетом 6:1. Но игравшие в той встрече сейчас в запасе.

'22

Снова мяч под контролем у «Динамо», но атакующих акций нет ни от одного, ни от другого соперника.

'20

Молния над Новогорском сейчас сверкнула. «Рубин» пытается раскачать оборону хозяев, но вяло и безуспешно пока.

'18

Немного в центре поля застряла игра сейчас. «Динамо» по-прежнему давит и имеет некоторое территориальное преимущество, но мяч все лучше и лучше держится у казанцев.

'16

Фомин отработал назад и сфолил на Макарове в довольно опасном подкате в центре поля у боковой линии.

'14

Динамовцы здорово накрывают соперников перед их штрафной. Правда, казанцы тоже не выключаются из борьбы. Подобраться к владениям Дюпина не так просто.

'12

Ни одной атаки толком пока не провел «Рубин» в этом матче. Вот закинули Фамейе куда-то во фланг, он зацепился, но в итоге потерял, не имея адресатов.

'10

Грулев и Смолов едва не пропихнули мяч под Дюпиным. Но, в любом случае, был офсайд.

'9

Грулев перспективную передачу верхом сделал на левую сторону в штрафную, но Макаров не подстроился под мяч, который надо было бить с лета.

'8

Третий же угловой подряд ни к чему интересному уже не привел.

'7

Грулев шикарно завис в воздухе после подачи Фомина и кивнул в ворота, но Дюпин шикарно среагировал и вытащил в прыжке!

'7

Подача Фомина привела к попытке удара с лета ногой от Грулева, но удара неудачного. Впрочем, будет в итоге повторный корнер.

'7

Макаров перехватил мяч на правом фланге, дотащил до штрафной и отдал набежавшему Гагнидзе. Лука пробил мощно, но Дюпин потащил из ближнего угла на корнер!

'6

Если что, встреча проходит на динамовской базе в Новогорске. Газон отличный.

'4

Динамовцы достаточно уверенно контролируют мяч, «Рубин» очевидно действует вторым номером.

'2

Хорошая динамовская атака в самом начале. Федор Смолов классно принял плечом мяч в чужой штрафной, но сбросить самому себе под удар не вышло, и снаряд пришел к Дюпину.

'1

Поееееехали! Матч начался.

16:59

А вот стартовый состав казанского «Рубина» от Леонида Слуцкого:

Дюпин — Грицаенко, Нижегородов, Зотов, Самошников — Мусаев, Кабутов, Йевтич, Кузнецов — Фамейе, Муллин.

16:55

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович:

Лещук — Паршивлюк, Кутицкий, Бальбуэна, Скопинцев — Гагнидзе, Моро, Фомин — Грулев, Макаров — Смолов.

16:50

Матч начнется в 17.00 мск.

16:45

В предсезонном товарищеском матче встречаются бронзовый призер РПЛ московское «Динамо» и вылетевший в Олимп-ФНЛ казанский «Рубин». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 132-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 132-й день
Крайний жесткий: Алиханов предложил полностью остановить ввоз и вывоз товаров в Прибалтике
Губернатор Калининградской области Алиханов допустил запрет на транзит товаров через Прибалтику
Судьба полковника в России: владелец KFC продает бизнес россиянам
Компания Yum! Brands ведет переговоры о продаже ресторанов KFC в России
Великобритания ввела новые санкции против россиян
Зеленский потребовал отчет от силовых ведомств по ограничению перемещений военнообязанных
На Украине выявили факты перепродажи поступающего с Запада оружия
НАТО пока не планирует размещать свои базы в Швеции и Финляндии
Новости и материалы
Около 200 человек погибли за праздничные выходные в США из-за огнестрельного оружия
NASA потеряло связь с запущенным к Луне аппаратом CAPSTONE
Захарова осудила позицию Норвегии по договору о разграничении морских пространств с РФ
В Зимбабве введут золотые монеты из-за галопирующей инфляции
В Госдепартаменте ответили на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова
Джонсон извинился за скандал со своим протеже Пинчером за полчаса до отставки двух министров
Три жительницы Дагестана задержаны по подозрению в продаже младенца за 300 тысяч рублей
Экс-футболист «Арсенала» Мерсон назвал Роналду подходящим игроком для «Челси»
Зампредседателя Консервативной партии Великобритании заявил об отставке
СК возбудил уголовное дело после отравления 8 детей в частном детском саду Москвы
В ЛНР заявили, что сотрудники офиса Зеленского бежали из Лисичанска с украинскими солдатами
Умер советский тележурналист Георгий Зубков
Британке ампутировали ногу после того, как врачи три года не могли обнаружить у нее рак
В Финляндии создана первая промышленная песчаная батарея
Южная Корея за $69,3 млн модернизирует систему «свой-чужой» в истребителях F-16
Экс-футболист «Арсенала» Адебайор рассказал о нереализованном таланте Аршавина
В США депутат подрался со свиньей
Посол России Келин: обращения Лондона по британским наемникам перенаправили в ДНР
Все новости
Прощай, Taos, Skoda Octavia и Kodiaq. Volkswagen уходит из Нижнего Новгорода
Volkswagen сообщил, что закрывает офис в Нижнем Новгороде
Танцевавшей с Путиным экс-главе МИД Австрии угрожают убийством
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что покинула страну из-за угроз убийством
От Хабенского до Адель: 15 звезд, чьи роли были вырезаны из финальных версий фильмов
15 актеров, чьи роли «пропадали» из финальных версий известных фильмов
«НАТО не готово снабжать Киев серьезным оружием. Это долго и дорого»
Экс-полковник Генштаба Ходаренок: Запад не хочет поставлять ВСУ авиацию и бронетехнику
«Смысл искусства — в объединении людей и стран»: интервью с пианистом Риадом Маммадовым
Композитор Риад Маммадов выступил против «отмены» русской культуры
Последствия блокады Шпицбергена. В Москве задумались о необходимости договора с Осло
Володин поручил разобраться с возможной денонсацией договора о Баренцевом море с Норвегией
Как выглядит Лисичанск после окончания боев
«Гордиться нечем»: почему Украина отзывает скандального посла Мельника из Берлина
В РАН назвали «использованным материалом» посла Украины Мельника
Цены на «свет» в Европе бьют рекорды. Что будет с тарифами к концу лета
Цены на электроэнергию в Европе обновили максимум из-за сокращения импорта российского газа
«Запасов осталось месяцев на 5-6»: как бары будут выживать без импортного алкоголя
Бармены рассказали об исчезновении импортного алкоголя в России
Нефти будет меньше, но дороже. Москва не советует вводить «потолок» цен на топливо из РФ
Медведев предупредил Японию о возможном прекращении поставок нефти и газа из России
«Еще воюют около пятидесяти французов». Как на Украине гибнут иностранные наемники
Второй погибший на Украине французский наемник скончался после ранения
Минпромторг пообещал снижение цен на новые автомобили. Пока подешевели только Lada
Глава Минпромторга Мантуров спрогнозировал снижение цен на автомобили в России
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть