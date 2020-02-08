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Спартак М Партизан

Против друзей ЦСКА: «Спартак» забил «Партизану» в Катаре. LIVE

Кубок Матч Премьер. «Спартак» — «Партизан». ОНЛАЙН

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Московский «Спартак» встречается с белградским «Партизаном» на товарищеском турнире в Катаре. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
3-й тур  |   08 февраля 14:00   |  1 тайм
Спартак М
1:0
Партизан
Стадион «Аспир-Центр», Доха | Главный судья:
Зобнин 7'
Подробная статистика матча
Основные составы
32 (в)   Артём Ребров
14 (з)   Георгий Джикия
29 (з)   Илья Кутепов
2 (з)   Самуэль Жиго
92 (з)   Николай Рассказов
6 (з)    Айртон
8 (п)   Гус Тиль
33 (п)   Алекс Крал
47 (п)   Роман Зобнин 7'
9 (п)   Резиуан Мирзов
19 (н)   Эсекьель Понсе
88 (в)   Владимир Стойкович
23 (з)   Боян Остойич
3 (з)   Страхиня Павлович
73 (з)   Неманья Милетич
72 (з)   Слободан Урошевич
16 (п)   Саша Здьелар
6 (п)   Бибрас Натхо
7 (п)   Зоран Тошич
20 (п)   Сейдуба Сума
11 (п)   Такума Асано
9 (н)   Садик Умар
Запасной состав
98 (в)   Александр Максименко
39 (з)   Павел Маслов
56 (з)   Илья Гапонов
38 (з)   Андрей Ещенко
25 (п)   Лоренсо Мельгарехо
74 (п)   Дмитрий Маркитесов
7 (п)   Аяз Гулиев
10 (п)   Зелимхан Бакаев
15 (п)   Максим Глушенков
77 (н)   Александр Соболев
41 (в)   Александар Попович
85 (в)   Неманья Стеванович
31 (з)   Райко Брежанчич
5 (з)   Игор Вуячич
99 (п)   Милан Смилянич
50 (п)   Лазар Маркович
19 (п)   Александар Шчекич
10 (п)   Лазар Павлович
18 (н)   Джордже Иванович
80 (н)   Филип Стеванович
27 (н)   Никола Лакчевич
91 (н)   Боян Матич
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Трансляция
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'9
Умар с центра поля едва не убежал один на один с вратарём — арбитр усмотрел офсайд у серба.
'7
ГОЛ! Рассказов прорвался по правому флангу и прострелил во вратарскую! Понсе не дали пробить, но мяч отскочил к Зобнину, который с острого угла расстрелял ворота Стойковича!
'5
Сербы активно проводят стартовые минуты, хорошо держат мяч и активно идут вперёд.
'4
Умар сместился к центру и пробил с 25 метров! Мяч улетел выше перекладины.
'3
Натхо на замахе убрал Зобнина, продвинулся вперёд и пробил на исполнение в верхний угол! Мяч прошёл рядом с девяткой.
'1
Матч начался! Сербы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — «Партизан». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.