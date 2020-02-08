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Трансляция
С конца
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'9
Умар с центра поля едва не убежал один на один с вратарём — арбитр усмотрел офсайд у серба.
'7
'5
Сербы активно проводят стартовые минуты, хорошо держат мяч и активно идут вперёд.
'4
Умар сместился к центру и пробил с 25 метров! Мяч улетел выше перекладины.
'3
Натхо на замахе убрал Зобнина, продвинулся вперёд и пробил на исполнение в верхний угол! Мяч прошёл рядом с девяткой.
'1
Матч начался! Сербы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию встречи на Кубок Матч Премьер: «Спартак» — «Партизан». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.