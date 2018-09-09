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Чернов на левом фланге «отрезал» передачей пяткой сразу двоих защитников, Дриусси получил мяч и сместился в центр. Попытался аргентинец перевести атаку на противоположный фланг, но пас оказался неточным.
Аршавин ворвался в штрафную, но замкнуть заброс из центра поля не смог.
Угловой заработали гости. Исмаэл подошел к мячу, но его подача оказалась очень неточной.
Активно играет «Зенит» в первом тайме, но Сергей Семак при этом не совсем доволен своими подопечными. Требует тренер сине-бело-голубых от своих игроков играть компактнее и не оставлять свободных зон.
Побежали «зенитовцы» увеличивать счет. Дриусси поймал соперника на контратаке, сделал пас в штрафную в сторону Оздоева, но Магомед не смог замкнуть передачу.
Чернов классно откликнулся на передачу из глубины поля и пробил в перекладину. На добивании оперативно сыграл Дриусси, который и открыл счет! 1:0!
Лунин чисто отобрал мяч и у Плетнева. Требовали хозяева зафиксировать нарушение правил, но чисто, по мнению арбитра.
Момент! Дриусси пытался нанести удар через себя. Не получился удар у аргентинца.
Оздоев приблизился к краю штрафной и пытался нанести удар. Заблокирован.
Аршавин выполнил подачу с левого фланга, Эсеола пытался переиграть Лодыгина, но нарушил правила в атаке.
И сразу же Эрнани наносит опасный удар из-за пределов штрафной! Выше ворот летит мяч.
20 минут позади. Пока что не радуют команды голевыми моментами. Впрочем, ожидать от товарищеского матча активной борьбы не приходится.
Но ничем опасным «стандарт» не закончился.
Аршавин долго просил пас от Исмаэла, но тот решил взять игру на себя и пробил из-за штрафной. Угловой заработал Барбоза.
Чернов заработал угловой. Выиграли гости верховое единоборство.
Активизировались игроки «Зенита». Анюков навесил во вратарскую, и Покатилов с трудом мяч отбил в сторону. Дриусси хотел поддержать атаку вторым темпом, но защитники «Кайрата» сыграли на этот раз внимательнее.
Эрнани классно откатил Терентьеву, но тот, пока думал нанести удар или сделать проникающую передачу, мяч потерял.
Стоило сказать про активность «Кайрата», как сине-бело-голубые сразу же взяли мяч под свой контроль.
Активны гости с первых минут. Фелипе прорывался с левого фланга, но наткнулся на Чернова.
Аршавин пытался разогнать атаку через центр, но был вынужден отдать мяч назад.
Штрафной заработали сине-бело-голубые. К мячу подошел Чернов и пробил, но мимо ворот.
Попытались гости атаковать левым флангом, но защитники «Зенита» играют внимательно.
Отметим, что сегодняшний матч интересен сразу по двум причинам. Во-первых, легенда «Зенита» Андрей Аршавин возвращается в Петербург. Во-вторых, сине-бело-голубые презентовали своего новичка — Клаудио Маркизио.
«Кайрат»: Вратарь: Стас Покатилов; Елдос Ахметов, Нурали Алип, Станислав Лунин, Исаэл Барбоза, Иво Иличевич, Магомед Парагульгов, Андрей Аршавин, Жуан Фелипе, Адеринсола Эсеола, Сергей Кейлер.
Стартовые составы команд. «Зенит»: Вратарь: Юрий Лодыгин; Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Евгений Чернов, Илья Скроботов, Матиас Краневиттер, Магомед Оздов, Эрнани, Дмитрий Плетнев, Себастьян Дриусси.
Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча «Зенит» — «Кайрат».