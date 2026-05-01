На афишах «Иванушек International» второе слово будут зачеркивать

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов: группа будет дальше зачеркивать International на афишах
Пресс-служба LEPS ASIAN RESTAURANT & SINGER CLUB

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил ТАСС, что коллектив намерен дальше зачеркивать английское слово на афишах концертах.

Как объяснил Григорьев-Апполонов, приставка «International» изначально имела стебный характер. Артисты хотели избавиться от нее еще пять лет назад.

«Главное – «Иванушки», и у всех это ассоциируется с нами. Это немного юмор, немного конкретики», — рассказал солист.

Григорьев-Апполонов рассказал, что зачеркнуть англоязычную приставку предложил в качестве прикола их продюсер Игорь Матвиенко.

О том, что слово «International» («международный») в названии группы будет зачеркнуто, в марте заявлял продюсер группы Игорь Матвиенко. Он также предложил вместо ограничений на использование иностранных слов ввести дополнительный налог для тех, кто хочет оставить английские названия.

До этого актер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов сказал, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы. Отвечая на вопрос, запрещены ли с 1 марта псевдонимы артистов на латинице, депутат призвал читать не «чьи-то комментарии, а указанные нормы в оригинале».

Ранее бизнес Игоря Матвиенко потерял 38 млн за год.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!