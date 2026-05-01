СКР возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Коми

СКР: возбуждено уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета в Коми

Возбуждено уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета в Коми. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ в Telegram-канале.

«Следственными органами Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, предварительно установлено, что 1 мая вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Усинске с пассажирами на борту. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, добавили в пресс-службе.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате жесткой посадки пассажирского Ми-8Т в Коми вертолету оторвало хвост.

По последним данным, из-за инцидента пострадали 10 человек. Они все направлены на госпитализацию в медицинское учреждение. Состояние одного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести, остальных — легкой.

