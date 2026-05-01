Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

СКР возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета в Коми

СКР: возбуждено уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета в Коми
Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Возбуждено уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета в Коми. Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ в Telegram-канале.

«Следственными органами Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, предварительно установлено, что 1 мая вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в городе Усинске с пассажирами на борту. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, добавили в пресс-службе.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате жесткой посадки пассажирского Ми-8Т в Коми вертолету оторвало хвост.

По последним данным, из-за инцидента пострадали 10 человек. Они все направлены на госпитализацию в медицинское учреждение. Состояние одного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести, остальных — легкой.

Ранее появилось фото с места жесткой посадки вертолета в Коми.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!