В Воронеже появилась банда подростков, нападающая на людей

В Воронеже появилась банда подростков, которая нападает на сверстников, снимает кадры избиения на видео и выкладывает их в своем закрытом Telegram-канале. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что членами группы являются молодые люди из Воронежа и Семилук.

Кроме того, глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что после создания канала представители банды также стали публиковать сливы персональных данных и фотографий местных девушек, в том числе и школьниц, со ссылками на их соцсети и номерами телефонов. Помимо этого, участники группы заставляли девочек под давлением записывать видео, где они должны были вставать на колени и раздеваться. За удаление постов они вымогали деньги, рассказала Мизулина.

По ее словам, имена членов банды и другие материалы «Лиге безопасного интернета» прислали ребята из Воронежа, которые пострадали от действий этих беспредельщиков. Мизулина добавила, что ее команда направит обращения в Следственный комитет и МВД, чтобы сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

