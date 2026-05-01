В Воронеже появилась банда подростков, нападающая на людей

Мизулина: в Воронеже завелась банда подростков, которая избивает сверстников
В Воронеже появилась банда подростков, которая нападает на сверстников, снимает кадры избиения на видео и выкладывает их в своем закрытом Telegram-канале. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Она уточнила, что членами группы являются молодые люди из Воронежа и Семилук.

Кроме того, глава «Лиги безопасного интернета» заявила, что после создания канала представители банды также стали публиковать сливы персональных данных и фотографий местных девушек, в том числе и школьниц, со ссылками на их соцсети и номерами телефонов. Помимо этого, участники группы заставляли девочек под давлением записывать видео, где они должны были вставать на колени и раздеваться. За удаление постов они вымогали деньги, рассказала Мизулина.

По ее словам, имена членов банды и другие материалы «Лиге безопасного интернета» прислали ребята из Воронежа, которые пострадали от действий этих беспредельщиков. Мизулина добавила, что ее команда направит обращения в Следственный комитет и МВД, чтобы сотрудники правоохранительных органов провели проверку.

28 апреля сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области группа школьников полтора года издевается над восьмиклассником-инвалидом.

Ранее в Москве подростки вывезли в лес сверстника, раздели догола и жестоко избили.

 
Нападение на губернатора, новый мирный план Ирана и первый успех российской онковакцины. Главное за 1 мая
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

