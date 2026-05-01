США выдвинули Ирану требование по ядерной программе на время переговоров

США потребовали от Ирана воздержаться от вывоза обогащенного урана с объектов, ранее подвергшихся бомбардировкам, на время переговоров. Об этом сообщил со ссылкой на источники журналист издания Axios Барак Равид в соцсети X.

По его словам, Вашингтон также настаивает на том, чтобы Тегеран не возобновлял какую-либо деятельность на этих объектах до завершения переговорного процесса.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не предоставит Ирану обогащенный уран ни для медицинских, ни для энергетических целей.

18 апреля он сказал, что Соединенные Штаты намерены с помощью экскаваторов извлечь иранский обогащенный уран, который хранится на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, подвергнувшихся американским бомбардировкам в июне 2025 года, и вывезти его в США. При этом глава Белого дома подчеркнул, Тегеран «не получит в обмен никаких денег» от Вашингтона.

14 марта Axios сообщал о том, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом предложил вывезти обогащенный уран из Ирана в Россию, однако глава Белого дома отказался. По данным собеседников портала, Путин якобы предложил передать России около 450 кг обогащенного урана с концентрацией 60%. Отмечалось, что такого запаса урана достаточно для создания более 10 ядерных бомб при условии его дальнейшего обогащения.

Ранее Иран не пошел на уступки США в вопросе вывоза обогащенного урана.