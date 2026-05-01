Зеленский объявил о реформе армии на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение в стране масштабной реформы в армии. Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

«Начинаем реформу армии. В течение апреля были согласованы ключевые направления реформы: военное командование и правительство определили формулу изменений. Сейчас, в мае, состоится согласование всех ключевых деталей», — сообщил Зеленский.

Первоочередной задачей глава государства назвал увеличение «денежного обеспечения с учетом принципа справедливости». Он отметил, что минимальный уровень для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тысяч гривен (51 тысяча рублей), а для боевых позиций в разы больше.

При этом он добавил, что для пехотинцев необходимо ввести специальные контракты с выплатами 250–400 тысяч гривен (425–680 тысяч рублей). В этом случае денежное обеспечение будет зависеть от выполнения боевых задач, написал Зеленский.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что на Украине рассматривают вариант притока дополнительных новобранцев в армию в 350–400 тысяч человек за счет уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации.

Ранее на Украине заявили о близком провале принудительной мобилизации.