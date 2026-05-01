В Ростовской области повредили памятник Ленину

В Батайске задержали мужчину за порчу памятника Ленину

В Ростовской области задержали 38-летнего мужчину за порчу памятника революционера Владимира Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «РОСТОВ ГЛАВНЫЙ».

По данным издания, инцидент произошел утром 1 мая в городе Батайск. Неизвестный разбил плитку у памятника Ленина. К обеду мужчину опознали и задержали.

Глава города Батайска Валентин Кукин в Telegram-канале рассказал, что на данный момент ведутся следственные действия. Поврежденный участок памятника оперативно закрыли в качестве временной меры. В дальнейшем будет подобрана плитка в том же цвете и выполнено полноценное восстановление.

«Считаю такие поступки недопустимыми. Благодарю сотрудников полиции за оперативное реагирование и быстрое включение в работу», — заявил Кукин.

В апреле журналистка Галина Мохначевская заявила, что в одном из улусов Якутии одновременно поставят памятники Владимиру Ленину и Иосифу Сталину.

По словам Мохначевской, в Усть-Алданском улусе не было памятников этим советским лидерам. Ввиду этого первый секретарь местного райкома КПРФ, скульптор Геннадий Оллонов добился выделения земельных участков под строительство монументов.

