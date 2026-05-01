На Украине военкомы задержали насельника Киево-Печерской лавры

В Киеве сотрудники ТЦК задержали насельника Киево-Печерской лавры УПЦ Феофила
Michael Kudryavtsev/Global Look Press

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (аналог военкомата на Украине) задержали насельника Киево-Печерской лавры архимандрита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Феофила. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ), передает РИА Новости.

«В Киеве ТЦК задержал насельника Киево-Печерской лавры архимандрита Феофила (Кошовенко)», — отмечается в сообщении.

Местонахождение архимандрита УПЦ пока неизвестно.

В феврале 2025 года в Черкасской области сотрудники ТЦК похитили священника Свято-Михайловского храма канонической Украинской православной церкви города Городище отец Анатолий Черненко. По информации Telegram-канала «Первый Казацкий», священнослужителя отправили в одну из боевых бригад.

Кроме того, как уточняет канал, в местном ТЦК действует целая группа, которая под видом просьб об исповеди или о причастии тяжелобольного заманивает священников «для дальнейшего незаконного задержания».

Ранее Буданов высказался против объединения УПЦ и ПЦУ.

 
