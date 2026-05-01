Вертолету оторвало хвост в результате аварии в Коми

В результате жесткой посадки пассажирского Ми-8Т в республике Коми вертолету оторвало хвост. Фотографии опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По последним данным, из-за случившегося пострадали 10 человек. Они все направлены на госпитализацию в Усинскую Центральную больницу. Состояние одного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести, остальных — легкой, заявили агентству БНК в Территориальном центре медицины катастроф.

По информации Северо-Западной транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 15:45. Всего на борту было 24 человека. Известно, что вертолет должен был совершить доставку вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На данный момент на месте происшествия продолжают свою работу подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются, заключили в республиканском МЧС.

Официальных комментариев от властей и ведомств о происшествии на момент публикации нет.

Ранее в Кабардино-Балкарии парапланерист пострадал в результате жесткой посадки.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
