Над Свердловской областью в ночь на 1 мая пролетел горящий шар

В ночь на 1 мая в Свердловской области был зафиксирован яркий горящий шар, который привлек внимание местных жителей. Некоторые очевидцы предположили, что это мог быть метеор, пишет портал Е1.

Отмечается, что объект заметил водитель, проезжавший вблизи Туринска.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев прокомментировал данное явление

«Судя по тому, как медленно движется метеор в небе и плавно сгорает, вполне возможно, что тело может выпасть как метеорит. Красный или оранжевый цвет метеора встречается редко. Возможно, что это отработавший свое космический аппарат. В Свердловской области есть камеры мониторинга метеоров», — указал ученый.

12 марта в Краснодарском крае также был замечен неопознанный объект. По свидетельствам очевидцев, его можно было увидеть в таких городах, как Анапа, Новороссийск, Краснодар и даже Ростов-на-Дону. На видеозаписях запечатлен болид размером в несколько десятков сантиметров, который, сгорая в атмосфере, оставлял за собой яркий след. Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии предположили, что шар мог иметь техногенное происхождение.

Ранее над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор.