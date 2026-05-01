Голикова заявила о повышении пособия по беременности студенткам

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Голикова: пособие по беременности студенткам в среднем выросло до 96 тыс. рублей
РИА «Новости»

В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!», сообщает РИА Новости.

По ее словам, теперь такое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума.

«Его средний размер возрос почти в четыре раза — это более 96 тыс. рублей», — сказала вице-премьер.

В апреле Минпросвещения и Минобрнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года.

В марте в аппарате Голиковой сообщили, что для улучшения демографии в регионах принято решение расширить перечень возможных мер поддержки и начать выплачивать студентам при рождении ребенка 200 тыс. рублей.

С 2025 года по национальному проекту «Семья» федеральные меры поддержки реализуются в 41 субъекте РФ.

Ранее в России призвали повысить размер пособия по уходу за ребенком.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
