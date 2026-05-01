Голикова заявила о повышении пособия по беременности студенткам

Голикова: пособие по беременности студенткам в среднем выросло до 96 тыс. рублей

В России средний размер пособия по беременности для студенток и аспиранток увеличился до 96 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании отчетно-программного форума партии «Единая Россия» «Есть результат!», сообщает РИА Новости.

По ее словам, теперь такое пособие рассчитывается от регионального прожиточного минимума.

«Его средний размер возрос почти в четыре раза — это более 96 тыс. рублей», — сказала вице-премьер.

В апреле Минпросвещения и Минобрнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года.

В марте в аппарате Голиковой сообщили, что для улучшения демографии в регионах принято решение расширить перечень возможных мер поддержки и начать выплачивать студентам при рождении ребенка 200 тыс. рублей.

С 2025 года по национальному проекту «Семья» федеральные меры поддержки реализуются в 41 субъекте РФ.

Ранее в России призвали повысить размер пособия по уходу за ребенком.