Гадюка, клещ и отек Квинке: россиянин попал в реанимацию после сбора крапивы

Житель Татарстана попал в реанимацию с отеком Квинке после укусов гадюки и клеща

В Татарстане 61-летний мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки во время сбора крапивы. Об этом сообщает 360.ru.

Состояние пострадавшего усугубилось после того, как он лизнул рану, чем спровоцировал отек Квинке и скачок артериального давления до 180. Мужчина был доставлен в больницу Набережных Челнов, где медики обнаружили на шее пациента еще и клеща. Врачи ввели антидот и удалили паразита. За неделю состояние пациента стабилизировалось, он идет на поправку.

До этого эксперты рассказали, что после укуса гадюки необходимо оперативно доставить пострадавшего в больницу, не пытаться самостоятельно решить проблему даже в случае, если кажется, что состояние человека стабильное. Нельзя пытаться наложить жгут, так как это грозит омертвением ткани, прижигать или разрезать рану — так можно занести инфекцию. Нельзя высасывать яд ртом и давать пострадавшему алкоголь.

В ожидании врачей следует обеспечить неподвижность укушенной конечности, чтобы замедлить движение яда. Пострадавшему нужно больше пить, чтобы помочь организму вывести токсины.

Ранее любитель змей из Башкирии получил болезненный укус от питомца между ног.