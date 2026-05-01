В России продают минивэн Киркорова за миллион рублей

«Пятый канал»: в России выставили на продажу авто Киркорова за миллион рублей

На российском сайте объявлений выставили на продажу минивэн якобы народного артиста России Филиппа Киркорова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Речь идет о Mercedes-Benz Viano 2008 года с пробегом более 170 тысяч километров. В объявлении утверждается, что машиной владел Киркоров. Продавец попросил относиться к предложению «серьезно и с уважением». Он хочет продать машину за 1 миллион рублей.

В марте «Газета.Ru» выяснила, что Киркоров продал квартиру в Москве, в которой жил с Аллой Пугачевой.

Сделку Киркоров провел еще в феврале с агентством недвижимости, занимающимся флиппингом – стратегией, заключающейся в покупке объекта, ремонте и последующей перепродаже. Представители фирмы рассказали в соцсетях, что приобрели звездное жилье, так как знали, что это четыре объединенных квартиры общей площадью 260 квадратных метров.

В планах у новых владельцев разъединить четыре квартиры, убрать лестницу и восстановить перекрытия, сформировать границы и зарегистрировать новые планировки.

Ранее Рудковская подарила Киркорову уникальную сумку Louis Vuitton.