Лукашенко сравнил белорусский трактор с космическим кораблем

Лукашенко назвал экспериментальный белорусский трактор «космическим кораблем»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил произведенный в республике экспериментальный трактор с космическим кораблем. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее информации, белорусский лидер в Праздник Весны и Труда совершил рабочую поездку в Минский район. Там ему представили экспериментальный образец энергонасыщенного трактора BELARUS-5425 8-го тягового класса мощностью 542 л.с. Эту машину выпустил Минский тракторный завод.

«Будем считать, что вы произвели космический корабль. Смотрите, не опозорьтесь с качеством», — сказал Лукашенко сопровождавшим его чиновникам насчет нового трактора.

Он спросил у присутствующих специалистов, как этот трактор показывает себя в работе. В настоящее время данная модель еще проходит испытания по всем направлениям и видам работ, а после обнаружения возможных недостатков и доработок будет запущена в серию.

Как отметили в пресс-службе, сегодня Belarus 5425 является самым мощным трактором в классической компоновке.

До этого президент Белоруссии поручил руководству автомобильной компании Belgee («Белджи») разработать легковой автомобиль с отечественными составляющими.

Ранее Лукашенко поставил задачу перед белорусскими учеными.

 
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
