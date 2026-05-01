В сочинском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся в целях безопасности.

28 апреля пассажирский самолет, вылетавший из Сочи, был возвращен обратно на стоянку из-за угрозы атаки дронов. Речь идет о Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь рейсом N4-479 в Омск.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 1 мая было уничтожено свыше 140 украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Некоторые из этих дронов были перехвачены над водами Азовского и Черного морей. Удары были отражены в Крыму, а также в столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Ранее в Псковской области ввели ограничения связи из-за угрозы БПЛА.