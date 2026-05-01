Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В сочинском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Shutterstock/StockphotoVideo

В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает Росавиация в Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в официальном сообщении.

В ведомстве отметили, что ограничения вводятся в целях безопасности.

28 апреля пассажирский самолет, вылетавший из Сочи, был возвращен обратно на стоянку из-за угрозы атаки дронов. Речь идет о Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь рейсом N4-479 в Омск.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 1 мая было уничтожено свыше 140 украинских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Некоторые из этих дронов были перехвачены над водами Азовского и Черного морей. Удары были отражены в Крыму, а также в столичном регионе, Краснодарском крае и шести областях — Брянской, Ростовской, Белгородской, Смоленской, Калужской и Курской.

Ранее в Псковской области ввели ограничения связи из-за угрозы БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
