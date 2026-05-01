Пашинян поздравил армян с 1 мая песней Гарика Сукачева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил соотечественников с 1 мая хитом Гарика Сукачева «За окошком месяц май». Политик разместил ролик в своем Telegram-канале.

Пашинян каждое утро под музыку показывает руками сердечко пользователям в своих профилях в соцсетях. Первого мая в качестве музыкального сопровождения он использовал песню Сукачева «За окошком месяц май».

«Доброе утро, хорошего дня и люблю всех», — написал глава армянского правительства в качестве аннотации к видео.

